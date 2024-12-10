麥明詩Baby Shower公投幫BB改名　露端倪疑洩漏嬰兒性別

「十優港姐」麥明詩現正懷孕6個多月，日前她與老公盛勁為大搞Baby Shower派對，同時預祝她明天（11日）33歲生日，她於社交網大晒當日照片，有不少朋友前來祝賀，期間眾人又率先為麥明詩BB改名，包括盛夏、盛載、盛事、盛裝等，創意十足，其中有網民力撐「盛夏」一名：「盛夏好好聽，女仔仲要叫Summer」，加上相中見麥明詩以超貼身裙上陣透出孕肚，由於肚圓圓，即令人揣測佗女。不過麥明詩留言中未有透露BB性別，只表示多謝大家的關愛，讓她有女王般的待遇。

她之後再發文自嘲當日打扮似足奶龍及M&M：「本來想穿一個燦爛的顏色，寓意寶寶將來能成為別人的陽光，出來的效果卻驚喜地像奶龍」、「有些日子我會覺得自己光芒四射、充滿力量，而有些日子……我覺得自己像一粒會行走的M&M」，相當幽默。她又大呻懷孕期間有許多不適及不安：「由fatigue（疲勞）、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒，這些都是美麗的孕照上看不到的」，慶幸有老公、家人無盡的關懷及照顧，才令她保持愉快。