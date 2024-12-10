「蔥頭」丘梓謙3度入圍「男飛躍」　率先跑出成民選大熱

《萬千星輝頒獎典禮2024》早前公布入圍名單，其中憑《愛．回家之開心速遞》「蔥頭」一角彈起的丘梓謙，第三度入圍「飛躍進步男藝員」，今年不但繼續有「蔥頭」，更於劇集《反黑英雄》有亮眼表演，獲得網民大讚，有網民更在內地社交平台發起投票預測，丘梓謙力壓冼靖峰、孔德賢及林正峰等力捧小生，成為民選大熱！

丘梓謙接受東網訪問，表示今年3個角色均截然不同，尤其在《反》劇中大有突破：「入面我有好大轉變，要打、吊威吔，喺內地拍嘅時候係咁要跳樓，返到嚟香港又要周街跑，好開心有咁多新嘅嘗試，好多謝珍姐、樂小姐畀機會我，特別係佳導（鍾澍佳），發掘到我原來可以有好多唔同嘅面向，雖然好開心『蔥頭』有咁多人認識，但我都好想大家見到我除咗扮韓星、靚靚仔仔之外，都可以好唔錫身，污糟邋遢爛身爛勢都冇所謂，因為做演員就係要多元化。」他續指獎項只是其次，最重要是觀眾的支持，故今次能得到內地網民肯定是很大鼓舞。

而提到未來工作，他透露有份演出視后佘詩曼擔正的新劇《正義女神Themis》，另有《刑偵12》及《非常檢控觀》等劇陸續面世，希望觀眾繼續支持。