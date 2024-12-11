【是日通勝】

農曆十一月十一

甲辰年 丙子月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：掃舍、理髮、捕捉

忌：作灶、安床、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

金牛座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

雙子座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

巨蟹座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

獅子座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

處女座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天秤座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

天蠍座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

人馬座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

山羊座：財運急升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

水瓶座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

雙魚座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）兔 易生病

鼠：做事提不起勁，丟失飯碗的機會大增。

牛：心神不定，容易胡思亂想，小題大做。

虎：找到合適的做事方式，事業進步明顯。

兔：是日沖煞，生活壓力大，抵抗力變差。

龍：財運佳，可從別人身上獲得理財靈感。

蛇：得財有難度，參與博彩隨時得不償失。

馬：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

羊：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

猴：與同事合作愉快，距離成功愈來愈近。

雞：做事踏實，不會紙上談兵，易獲佳績。

狗：跟另一半發展共同興趣，相處更融洽。

豬：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年生肖運：猴雞狗

猴：（吉星）天乙、太陰、歲合；（凶星）貫索、勾神、孤辰

概述：運勢起伏，要避免衝動行事，宜沖喜並佩戴鼠形及龍形太歲飾物，以減輕犯太歲影響。可幸有貴人吉星加持，尤其女性長輩有提拔作用。同輩之間較多是非及競爭，亦容易捲入金錢轇轕，若與人合作投資務必要數目分明。

雞：（吉星）三台、將星、地解；（凶星）五鬼、官符、的煞

概述：各方面的運勢均有進步，適合多出門走動，亦有機會移居或於海外工作。惟個人焦慮較多，不宜前往偏僻之地，宜在家中擺放黑曜石提升正能量，亦容易惹上官非，遇有疑難，不妨向肖牛者尋求協助。

狗：（吉星）月德、唐符、紅鸞；（凶星）小耗、扳鞍

概述：人緣桃花暢旺，貴人助力充足，事業走勢扶搖直上，從事中介、銷售或以人為本的工作，生意額節節上升。惟始終仍有輕微破財運，不妨主動「破歡喜財」應驗運勢。另「扳鞍」入主做事仍有波折，尤其打算轉職者要事先審視大環境，不容有失。