容祖兒失聲頂硬上落淚道歉　肩負重任捍衞香港樂壇

內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》由12月14日起，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，常駐歌手有李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、薛凱琪、李昊、衛蘭，首集演出，特別嘉賓則有譚詠麟、陳慧嫻及周慧敏，至於首集主題則為70年代開始的經典廣東歌。

節目一開始，常駐歌手聚首一堂，當中以薛凱琪（Fiona）及容祖兒的登場最惹人注目，Fiona一進歌手房都爭着讚她靚靚，而面露痛苦的祖兒，甫入房則以極沙啞的聲音指自己冇晒聲，但仍改不了愛撩天性格，一坐低就一輪嘴撩李宇春說話：「你有緊張嗎」、「想感受一吓我唱普通話嗎？」、「我每次都緊張死了」，李宇春聞言與在旁的周筆暢均表現哭笑不得，周筆暢更取笑祖兒謂：「你聲音啞了也硬要聊天」，祖兒聞言再搞笑回應，「是呀，（我）有多愛聊天。」

雖然祖兒連說話都困難，但為了幫香港樂壇發聲，她還是堅持現身舞台與現場所有觀眾見面。一出場即做出「唔好意思」口形道歉、鞠躬表達歉意的同時更難過得落淚謂：「很遺憾，沒辦法第一集現場為你們唱歌，我覺得很難過」，不過向來正能量的她謂：「但是我答應大家，第二集我強勢回歸！」之後，全場大合場《心淡》為她打氣，場面相當感人；而為了能實現親自在節目獻唱被選為千禧年廣東歌代表的《心淡》，祖兒之後更補錄獻唱片段，事後祖兒更在社交網感性留言，感謝台前幕後的努力及觀眾的美意，並坦言希望能肩負推廣港樂這個重任。

一心想為香港樂壇發聲的祖兒，在介紹香港樂壇別具代表性的新生代歌手時，先是感性地說：「我有聽過不少唱衰港樂的聲音，聽到我都心淡了，現在港樂是以更有趣的方式活着，這些年出了很多有特色的港風作品。」之後又搞笑地扮兇狠謂：「聽到有人說港樂已死，我很想回他一句：『你講咩呀？（這四個字是廣東話）』，我們可能很難再遇到巨星時代，但小星星夠多夠耀眼，也能把天空打亮。」贏得全場掌聲。

香港歌手代表方力申（Alex）及Fiona表現亦亮眼，Alex突破自我真空披上粉紅西裝戰衣，爆肌又跳又唱《Para Para Sakura》，Ending的Chok爆眼神絕對是焦點所在；至於Fiona則全情投入，大賣表情包獻唱《離開以後》，成功感染全場觀眾。