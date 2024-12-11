娛圈單打︱白雪公主路人樣　把口唔收食香腸

今時今日戰爭當道，現實血淋淋，究竟大家仲需唔需要童話故事呢？迪士尼真人版《白雪公主》即將上映，早前釋出預告，本來以為萬眾期待，不料官方網站的Unlike數目，竟然比讚好數目多幾十倍！呢鋪迪士尼都好頭痕。

過去迪士尼將動畫真人化，皆取得不俗成績，例如《美女與野獸》、《獅子王》、《阿拉丁》等，以致食髓知味，不斷開拍真人版，可惜近年觀眾口味改變，票房均遭遇滑鐵盧。好似劉亦菲主演嘅《花木蘭》，上映撞正疫情，慘敗都預咗，但早前嘅《小魚仙》由選角開始已一致劣評。今次《白雪公主》未上映先負皮，恐怕票房凶多吉少

有美國網民就話，難以明白迪士尼耗費3年時間、斥資2.09億美元，將動畫真人化，結果全是電腦特效，真人化意義何在？又話《白雪公主》唯一獲讚之處，就係勇於開放評論區，沒有關閉網民負評留言喎。

平情而論，睇過預告片，由人物造型到故事情節都非常忠於原著，之但係一如《小魚仙》嘅教訓，網民最不滿意係白雪公主嘅選角。呢位公主始祖由拉丁裔女演員兼歌手Rachel Zegler飾演，廿幾歲卜卜脆，夠晒青春，迪士尼亦總算冇刻意選用非裔演員，算係一種進步。

最弊係白雪公主實在太過經典，喺世人嘅認知裏，白雪公主唔止白雪咁白，仲鬼火咁靚。當皇后由甜美可人嘅《神奇女俠》Gal Gadot飾演，Rachel路人一般嘅顏值即時被比下去。何況呢位姐姐仔多次失言，包括詛咒特朗普支持者「永世不得安寧」，恐怕呢個先係電影負皮嘅真正死因！