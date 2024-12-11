劉穎鏇堅毅不拔　陳庭欣深受感動力挺還公道

劉穎鏇（Tiffany）和羅浩銘日前為《歡樂滿東華2024》演出「雌雄勁力拉巴士」項目，在鏡頭前Tiffany獨力拉動廿四座小巴，拉到青筋曝現，表情痛苦，雖然未能成功，但最終籌得80萬善款，原本是很值得鼓勵。不過事後有網民指Tiffany拉動的廿四座上有司機，質疑有造假之嫌。當日擔任大會司儀的陳庭欣（Toby）見證Tiffany拉車的整個過程，她在社交平台提到三點力挺：「車係喺熄匙無動力狀態；車長坐喺司機位係因為安全嘅原因，萬一出狀況可以隨時將車輛剎停；車身及車後位置都無站立任何人。」還Tiffany一個公道，她表示：「最感動係Tiffany佢仆親但死都唔放棄，嗰刻都好想喊，練習時都唔係次次成功，最終不能完成20米，去到18米，監製和所有人叫佢唔好再夾硬嚟擔心佢整親。Tiffany綵排時係做得到，不過真正時做唔到，所以佢係唔開心。」Toby讚她超級勤力，對上一次合作是拍《兄弟》，當時Tiffany廣東話講得不太好，所以知道無論語言和演技上她都下了不少苦功。Toby又指羅浩銘拉巴士也不簡單，她指巴士上其實不止16人，還有車長及兩位攝影師，額外三人令拉車更加吃力，她爆羅浩銘事後慶功吃了整個羊腩煲補充體力。另外，Toby正計劃每年一度的滑雪之旅，透露農曆新年將與男友到日本滑雪。