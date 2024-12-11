東方日報C1：莊子璇遭網暴擊沉　靠郭晉安打救

剛卸任的港姐冠軍莊子璇，形容過去一年猶如坐過山車，被網民負評攻擊得體無完膚，精神大受困擾，情緒一度失控選擇「避世」，連家人也力勸她求醫。幸好在她絕望之際，獲前輩郭晉安以過來人身份開解，成功帶她走出陰霾。

莊子璇贏得港姐后冠，原本飛上枝頭變鳳凰，實情卻是非纏身，加上初試啼聲任台慶司儀表現不濟，之後又被指「改頭換面」鬧出整容風波，負評攻擊一浪接一浪，絕對是歷盡高山低谷！她說：「第一份工、第一樣工作就係台慶司儀，壓力真係好大，緊張到個腦一片空白，我都覺得表現真係好差。」之後她狂煲大型節目，落足眼力學習前輩怎樣做主持，結果在應屆港姐決賽擔任司儀時，表現脫胎換骨，贏得外界不少讚賞：「好開心，亦好多謝大家，但今次好唔等於下次好，都要繼續學習。」

喊住睇負評 陷惡性循環

她明白一夜之間由普通人成為公眾人物，難免會被評頭品足，但網上攻擊沒完沒了，她直言得獎後跌入人生最黑暗的時刻：「對於一個素人嚟講，初時受到咁多關注係開心，但慢慢愈嚟愈多人身攻擊就好唔開心。我成日睇社交網，夜晚瞓唔着，更加不停睇手機，所有工作都唔想去做，好驚出嚟大家又會講。有段時間索性刪除所有社交網，專心讀書，嗰排係好啲，但一睇番社交網，又係一個循環。」

自言性格理性不易喊的莊子璇，面對惡評終日以淚洗面，她回想當時的自己：「又要喊又要睇，不斷咁無限Loop，我本身唔易喊，但覺得委屈，鼻一酸就好易喊。」她更由「開心果」變成「阿躁」，屋企人建議她求醫：「質疑自己點解嚟選？點解要做公眾人物？點解唔好好哋讀完書平凡一生呢？後悔咗大半年，又怨阿媽點解叫我去選港姐，開始賴人哋，去到有少少病態，持續咗一段時間，個人好易暴躁，屋企人同我傾話咁樣唔係辦法，叫我不如去睇醫生。」她自言由細到大都是開心果：「我未試過咁，嗰段時間畀情緒控制咗自己，同埋好難控制喊個位，但好少嘢又會好開心，情緒起伏好大，嗰陣好辛苦，屋企人見到我咁都好大壓力、好擔心。」

性情大變的她一度坐困愁城，直至跟郭晉安、陳曉華、羅子溢等拍攝無綫重頭劇《金式森林》才出現曙光，她說：「第一次拍劇，接觸咗好多同行，發覺大家原來都有相似經歷，發覺自己唔係唯一一個，咁就會舒服啲。好似『爸爸』郭晉安，佢都面對緊類似嘅嘢，佢畀我嘅意見都好中肯。」經過數月全神貫注投入拍劇，加上有「同伴」，她終於走出陰霾，變番開心果：「第一次拍劇拍得好開心，大家都話呢套劇好唔同，因為成日都好多人一齊拍，真係好似一家人咁。」

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