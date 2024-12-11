ShopBack雙12現金回贈105%！新客再贏10萬元雙人英國來回機票及旅遊套票

【特約報道】網購現金回贈平台ShopBack推出「12.12購物節」，經ShopBack網購，最高可享105%現金回贈，於淘寶、foodpanda、iHerb等各大商戶消費可享高達17-48%升級回贈。新用戶即日至12月31日內首次消費滿$100，更有機會贏取雙人香港至英國來回機票連旅遊禮券(價值：HK$100,000) 或其他11款旅遊體驗獎品！等大家出門玩餐飽！

ShopBack用戶專屬升級回贈

網購當然想慳到盡，ShopBack主張「未夠抵，即係蝕底」理念，網購撳多步，現金返你度！在今次「12.12優惠活動」中，用戶可享多個專屬升級回贈，以NordVPN為例，最多可獲得105%現金回贈，相當誇張！其他消費回贈詳列如下︰

⦁淘寶：最多48%現金回贈

⦁foodpanda：最多35%現金回贈

⦁Zalora：最多21%現金回贈

⦁NET-A-PORTER：最多20%現金回贈

⦁iHerb：最多17%現金回贈 (12am-1:59am)

⦁Trip.com：機票12%現金回贈

⦁UNIQLO：最多7%現金回贈

⦁Uber：新客$100現金回贈 (10pm-11:59pm)

⦁NordVPN：最多105%現金回贈 (12月5-12日)

註︰於ShopBack App綁定渣打信用卡，12.12 活動期間網購更可賺多額外12%現金回贈（限指定商戶）

12月限定：ShopBack x Agoda 精彩活動優惠

除了以上「12.12優惠活動」，ShopBack這個12月還跟Agoda推出精彩活動優惠，ShopBack用戶於優惠期內，於Agoda購買指定精彩活動可賺取最高12%現金回贈! 精彩活動包括︰香港迪士尼樂園、昂坪360纜車、香港海洋公園、福岡塔、日本關西機場機場快線 HARUKA、京成電鐵(Keisei Skyliner)車票等。詳情請參考ShopBack 網站/App。

⦁12月11日1AM - 12月13日 12:59AM：12%現金回贈

⦁12月13日1AM - 12月18日 12:59AM：7%現金回贈

12月新客獎賞

特別一提，12月仲有新客獎賞！新用戶於12月1至31日內首次消費滿$100，即有機會贏取雙人香港至英國來回機票連旅遊禮券 (價值:HK$100,000）或其他11款旅遊體驗獎品！（每個獎項設有上限獲獎名額，更多條款及細則請參考ShopBack 網站/App。）

ShopBack x 渣打指定信用卡 享額外$1,800現金回贈

ShopBack首次與渣打銀行攜手合作提供額外回贈優惠，越簽越賺。即日起至12月31日，只要經ShopBack網購時使用渣打銀行指定信用卡，在指定多間商戶消費(包括iHerb、淘寶等)，即有機會賺取HK$1,800現金回贈。全新渣打國泰萬事達卡客戶更享HK$900額外現金回贈! 詳情請參考ShopBack 網站/App。

同場加映︰ShopBack App 綁定渣打信用卡教學

第一步：於ShopBack App主頁內點選「渣打信用卡高達$1800獎賞」

第二步：於頁內點選「綁定信用卡」> 點選「安全新增信用卡或扣賬卡」

第三步：填妥你的渣打信用卡資料後 > 點選「新增付款卡」

綁定信用卡後，經ShopBack於指定商戶消費，除賺取ShopBack現金回贈外（回贈額無上限），可額外賺高達HK$1,800現金回贈。

*所有升級優惠以ShopBack官網/App資料作準

*ShopBack新客購物前請到手機應用程式「賺取更多」參加指定挑戰，受條件及細則約束

ShopBack資料

推薦碼：ONCC2412