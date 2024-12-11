大肚美瑾霍絲被爆與未婚夫分手　傳搭上舊拍檔

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）上月宣布懷孕，為歌手未婚夫Machine Gun Kelly （MGK）佗B，不過今日就有傳2人已分手並取消婚約。

據知他們於剛過去的感恩節假期分開，原本在科羅拉多州度假，但有指美瑾在未婚夫的手機發現一些令她不快的「物質」，因而令她下令未婚夫提早離開返家，而他們自此一直未有交談過。

網民猜測美瑾可能是看到未婚夫手機上與女人的曖昧短訊或照片而決定「要仔唔要公」與他分手。而分手消息傳出後，美瑾被指已火速移情別戀與今年於影片《Subservience》合作過的型男拍檔Michele Morrone撻着，網上更即流傳一條2人早前拍攝的社交網訪問片段，片段中美瑾挨在男方的膊頭上狀甚親密。有網民表示：「睇完佢（美瑾）同Michele Morrone呢條片後，我唔會意外佢哋最終會喺埋一切。」被傳與美瑾搭上後，Michele即透過發言人否認傳聞指2人只有工作關係。

其實今次已非美瑾與MGK被傳分手，今年3月美瑾亦一度宣布與未婚夫分手，但不夠1個月2人又復合一同慶生。