瓊瑤家祭︱林心如清晨6點黑衣現身　趙薇隔海送花牌

作家瓊瑤4日在台北住處輕生，享壽86歲，震驚各界。家屬今日（11日）上午於台北低調舉辦告別式，但謹遵瓊瑤遺囑，不舉行公祭，僅簡單家祭後將隨即火化。以《還珠格格》被瓊瑤一手捧紅、有20多年情誼嘅台灣女星林心如清晨6點多就身穿一身黑衣快步走入靈堂，「小燕子」趙薇隔海送花牌，留字「悼親愛的阿姨」。

瓊瑤家祭謹遵遺囑非常低調，除兒子陳中維、媳婦何琇瓊、孫女陳可嘉、可柔等至親好友，不對外開放，奠儀會場大門緊閉，僅在有人進出時才短暫打開，但會有工作人員以黑傘遮蔽，僅見接待台上有放瓊瑤生前着紅衣嘅相。而奉花芳名錄上除林心如外，亦有秦嵐、蔣勤勤、陳建斌、張嘉倪等曾與瓊瑤合作過嘅藝人。在簡單家祭、火化後，瓊瑤將以花葬長眠於陽明山臻善園。

而瓊瑤生前曾回內地湖南老家探親，當地書迷得知瓊瑤死訊，鄉親先前自發性發起弔唁活動，隔空弔唁大家心中最愛的瓊瑤阿姨。7日起瓊瑤老家湖南衡陽蘭芝堂舉行弔唁活動，希望跨海送瓊瑤最後一程，表達敬意。當日下起綿綿細雨，眾人表情沉重，幾乎無人撐傘，一人手持一束鮮花，依序排隊送別瓊瑤。