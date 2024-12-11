顛覆想象　超現實動物奇趣拼貼

俗語有云：「人有相似，物有相同」，即使不同物件，兩者的顏色和形狀亦有可能相當類似。只要發揮創意，就能看出不一樣的樂趣。來自法國的工作室以此為創作題材，利用天馬行空的創意，巧妙地將看似毫無關聯的動物和食物，拼凑出一幅幅幽默有趣的作品。

法國工作室「Les Créatonautes 」由設計師Olivier Grossmann，及其好友Gauvain Ramis於2009年成立，經歷9年後感到世界變幻無常，因此便於2018年開展一個「變形計劃」，挑戰每天將兩種互不相干的元素結合，創作出一張前所未見的作品，目前其社交平台已經纍積超過12萬名追蹤者，成功引來廣大回響。團隊巧妙地將色彩和紋理相近的動物、植物等組合起來，加上精細的修圖技巧和配色，創作成對立又幽默的作品。

其中最出名的是動物和食物組合的系列作品，例如孔雀開屏的羽毛變成書頁或香蕉、屁股變成鬆軟麵包的小哥基、或者頂著菠蘿髮型的鸚鵡等。任何日常生活物品，都能成為工作室的創作素材，又有滲出蛋液的奇異果和花椰菜貴婦犬等，令人不得不佩服團隊的奇思妙想，混搭不同事物的特徵之餘，又能取得平衡，予人耳目一新的感覺。工作室團隊鼓勵每個人都能用全新的角度探索世界，即使是非現實，也有機會是未來的現實。