老公Jay-Z被指控強姦未成年少女　Beyonce出席首映笑得勉強

美國樂壇天后Beyonce的歌手老公Jay-Z日前被一名女子入稟告強姦，女子爆24年前當時年僅13歲的她在《MTV音樂錄影帶頒獎禮》慶功派對上被Jay-Z與另一歌手Diddy輪姦。事後Jay-Z發聲明強烈否認，而前晚（9日）他與老婆Beyonce及12歲女兒Blue Ivy一同出席首映禮。

他們一同現身母女有份參與的迪士尼新作《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）在荷里活舉行的全球首映，雖然「新聞人物」Jay-Z有到並與老婆及女兒合照，但他被影到全程「零笑容」，相反Beyonce卻一直保持笑容，不過就被網民批評是「強顏歡笑」！而事後Beyonce亦有分享女兒於首映上的照片，她留言表示：「我好正嘅寶貝女。呢一晚屬於你。你辛勞嘅工作，你為Kiara配音做得好好。作為你家人感到驕傲。繼續閃耀。」不過，Beyonce就隻字不提老公Jay-Z。

另方面，Jay-Z被捲入性罪行後，有網民留意到Beyonce母親Tina在一則社交網相關報道上畀like，因而懷疑外母不支持女婿。事後Tina留言表示自己社交網被黑客入侵，而她更表示自己的個性是不會談家人並留言：「懇求停止同我玩！！！任何針對我家族嘅武器都唔會成功。」。她亦身體力行陪伴Jay-Z等一同出席《獅》首映，並大方合照以行動辟謠。而Jay-Z亦已透過法律團隊入紙法院要求撤銷案件或原告人必須公開身分，認為這樣才會公平。