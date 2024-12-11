謝君豪朱柏謙被劇本打動　又讚又鬧唔係真心？

金馬影帝謝君豪參演全新黑色喜劇《一個部門的誕生》，他偕有份演出的朱栢謙（朱謙）接受訪問時齊聲表示被劇本打動，其中謝君豪力撐首任導演的好編劇好友麥天樞：「劇本相當完整，感受到佢花咗好多心機去寫。開拍前都有開會，有了解導演同編劇嘅諗法。」朱謙則分享：「導演好有誠意，同演員有好多交流空間，所以一定要支持佢。導演了解完我哋嘅想法，又會再調整劇本，感受到佢對演員嘅重視。」

被問到二人的角色關係，謝君豪透露：「飾演電視台老闆，朱謙飾演電視台行政總監，即係佢幫我打工，我又會讚佢又會責備佢。至於係咪真心，大家就要自己參透。」而朱謙補充：「電影風格係黑色幽默，所以不按常理出牌㗎。」謝君豪笑言：「以我理解，黑色幽默係唔可以胡鬧，係認真到好極致嘅時候就會幾好笑，就會出咗嗰份味道。」

對於甫完成真人騷節目《選角》，身兼策劃及導師的謝君豪大嘆感動：「呢件事前後接近一年，由開頭摸吓摸吓，到大家都愈嚟愈上心，其實大家都好開心，好唔捨得。其實最令我感動，唔單止係參賽者做得好唔好，係我見到佢哋嘅成長，感受到佢哋嘅真誠，令我自己都相當感動，充滿驚喜。」至於聖誕節即將來臨，謝君豪表示在工作中度過：「我會到深圳、佛山、蘇州、北京、上海進行接近20場巡迴演出，緊接農曆新年前再返香港演出，就收爐過年。」