【簡潔生活學】環保聖誕樹森林

距離聖誕節還有兩個星期，各大小商場已一早換上聖誕布置，你也有為家居添上節日裝飾嗎？

很多人認為傳統的聖誕節，家裏要有一棵大大的聖誕樹，上面掛滿閃亮亮的燈飾，樹下堆滿禮物，感覺超溫馨。

但現實是，大部分家居面積細，加上講求環保，放真的聖誕樹，談何容易？因而中小型的纖維或塑膠樹便成為熱門選擇，一來方便收藏也可循環再用。

說起聖誕樹，想介紹一位Supermom：Coley Kuyper，她除了是一位育有7個孩子的母親，還是一位藝術家，平日除了要照顧家庭，同時間發展她的藝術工作，她希望透過創作藝術來激發其他人，追尋充滿靈性和創意的生活。

Coley笑說她從兩歲時就開始「繪畫生涯」，就是用媽媽的紅色指甲油，在自己的身體塗。長大後入讀大學，順理成章選修美術，並立志要當藝術家，而她的作品包羅萬有，包括水彩畫、素描、壁畫、平面設計（節日卡、日曆）、手寫書法（邀請卡、菜單）等等。

她的網站除了售賣各種藝術作品，也有分享和孩子的生活點滴。早在兩年前疫情期間，由於家中儲存了大量廁紙/抹手紙筒，所以便想跟孩子一起創作簡單又漂亮的聖誕樹森林，讓孩子們發揮創意之餘，也藉此記念相處時刻。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial