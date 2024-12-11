去年急病險死　金像影帝占美霍士楝篤笑節目終認中風昏迷20日

奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）於去年4月因急病入院險死，他康復後一直沒有交代病因，直至最近他於串流平台Netflix的楝篤笑節目《占美霍士：實情係》（Jamie Foxx: What Had Happened Was...）中首次透露病因。

占美於節目中自爆當時是因為腦出血導致中風入院，提起不快事時他亦激動到流淚。他表示當時的情況危急，必須緊急動手術否則性命不保，手術後20天完全失去記憶。而他亦提及起因，他指病發前突然劇烈頭痛，向朋友要了一顆止痛藥，他說：「我仲未攞藥就倒下，跟住完全唔記得之後20日發生咩事。」朋友緊急將他送院，但當時醫生只為他注射了一劑皮質類固醇就讓他回家。占美表示當時家人發現他狀態仍然不好，急忙四處尋醫，最後才終於找到一間值得信賴的醫院，醫生檢查後告知家屬：「他正在腦出血，導致中風，如果依家唔動手術，佢可能會死亡。」占美的姊姊激動地在手術室外下跪祈禱，幸好最終救回一命！

查實占美入院期間他的好友前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）亦公開爆占美是因為中風而入院，不過當時沒有人相信他的說法。