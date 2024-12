前港姐亞軍王君馨(Grace)與圈外老公Daniel於2016年結婚,現年38歲的Grace與老公奮戰8年,終於迎來喜訊,Grace在社交網宣布懷孕,並上載兩口子在希臘拍的孕照,只見Grace肚凸凸,但手腳依然纖幼,老公就錫錫她的肚皮,2人又深情咀嘴,幸福之情溢於言表。

Grace留言:「今年收到最好嘅禮物🥰🥰🥰Thank you Jesus for blessing us with a little one. We are so excited to be parents! 🤭」