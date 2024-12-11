鄧麗欣撐林明禎唔係「大話禎」：中間應該有誤會！

藝人鄧麗欣、胡蓓蔚和楊張新悅等人今日（11日）到尖沙咀出席衣服義賣活動。鄧麗欣表示在買衣服方面已經好節儉，因為平時都叫造型師幫忙襯衫，笑言自己懶得襯，而且亦好少出街購物，問到一年會在衣服上花多少錢？她就表示沒有計過：「因為我好少，除咗平時去旅行shopping會買衫之外，都冇乜出去行街，都係網上買衫，而且都會有限。」她又指因為工作關係，有時有些衣服穿一、兩次就不會再着，所以都會拿那些出來捐，不過亦有些衣服頗有紀念價值，會不捨得拿出來捐贈，亦有些衣服是在女團Cookies年代留下來的：「都着得到，但唔會着（有幾套？）四、五套。」

提到曾與她合作拍電影《飯戲攻心》的林明禎近日臨時缺席《手機見鬼》的首映，被網民插是「大話禎」，對此鄧麗欣就表示不了解事件，所以不方便評論太多，問到二人可有保持聯絡？她就表示平時都沒有特別聯絡，但在社交平台會互相讚好對方貼文：「我真係唔清楚佢哋中間發生咩事，但我相信一定有啲誤會，但係因為我冇就事件問本人，所以我唔評論，不過以我對佢嘅認識佢唔係一個咁唔負責任嘅人，所以我相信中間應該有誤會。」

另外，提到明年演唱會嘉賓，她就繼續保持神秘，笑言：「搵到都唔會話畀你哋知。」不過就表示演唱會籌備得如火如荼，嘉賓方面正努力中，預告會在演唱會上跳舞和唱快歌。

同場胡蓓蔚笑指自己年少輕狂過，一年會花六位數買衫，但現在長大了，人變得成熟，沒有像以前那麼瘋狂，會深思熟慮才買，又指會買衫買到俾老公單立文鬧，並答應了老公由11月尾到明年農曆新年都不會再買一件衣服，不過她笑言：「其實我買衫關佢咩事，我自己賺錢自己買衫點解唔得。」講到單立文早前受訪指被她激到要吃兩個月胃藥，她就指誇大了，她印象中醫生只開了兩星期藥：「佢病我都要照顧佢，我仲有阿爸阿媽要照顧，佢最好同我長命百歲。」

至於問到曾夾Band單立文會否自薦代替伍仲衡做《中年好聲音3》評審？胡蓓蔚就表示老公拍《愛．回家之開心速遞》已經好忙，工作上的事情她亦不想多管，由他自己決定，又強調因為老公喜歡說爛Gag，所以如果可以都不想和他一起開工。