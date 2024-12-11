Edan撐林明禎工作態度認真　避談有否致電慰問

男團MIRROR下午現身觀塘apm，為團綜節目《MIRROR chef》宣傳，吸引大批鏡粉迫爆現場。事後受訪談到廚技，成員Edan「出產」的奄列獲一眾好兄弟推介，他卻大賣關子：「我真係超叻，到時睇吓就知。（食得落口？）唔止咁簡單。（不如開餐廳啦。）咁又唔好，屋企煮吓，當興趣咪算囉。」Anson Lo則被推舉為地獄廚神，他亦承認：「冇乜天份，亦冇乜人欣賞，不過我自己覺得好食。（燒咗個廚房？）梗係冇啦，好安全㗎，只係味道小眾啲囉。」

談到拍攝時的難忘事，AK透露試過06起床開工當農務，Frankie更要挑戰斬雞，他打趣給自己的刀工滿分。而曾經迷上烹飪的Ian則笑說：「都係打開雪櫃見到有咩煮咩，同埋覺得洗碗好減壓。」Stanley則自言不懂煮食，日常以白烚加黑胡椒調味為主，控制飲食亦可保持身形。

另外，Lokman談到父親日前代表香港參加跆拳道比賽透露：「佢輸咗喇，入唔到決賽，不過比賽嘅嘢唔係贏就輸，最緊要係個過程。佢認自己有啲緊張，咁我都明白嘅，難得喺主場代表香港嘛。（你會唔想重歸跆拳道嘅懷抱？）又冇喎，因為真係十幾年冇練喇，我又怕痛，不過嗰日去觀戰發覺有啲賽事好好睇。」至於姜濤早前與NBA籃球球星作賽，他形容說：「好夢幻，都係一個夢想嚟，相信每位打籃球嘅都有呢個夢想，好希望下次可以同啲隊友（MIRROR其他成員）一齊去，因為我哋有好多人都鍾意打籃球。」

談到緋聞女友林明禎日前缺席首映被封「大話禎」，Edan簡單回道：「我覺得呢件事唔方便評論太多，但冇人會希望缺席自己嘅首映禮嘅，佢都解釋得好清楚，大家一齊支持香港電影啦。（梁思浩話佢個節目都有邀請彭發同林明禎做嘉賓，但遲遲未收到落實，最終被迫取消，會唔會教吓佢處理危機？）詳情我唔係好清楚，所以畀唔到意見。（佢搞到彭發好嬲，幫佢急救吓？）我冇急救嘅專業，但我相信同佢合作過嘅，都知佢工作態度好努力同認真。（打電話問候佢？）私人唔回應，多謝大家關心。」至於Jer生日喎佘詩曼留言祝福，他答：「好多人都有留言畀我，我哋本身有打過牌，係朋友嚟嘅。（有咩生日願望？）大家都開開心心，幸福快樂。」