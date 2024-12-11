lan恭喜羅淑佩榮升局長　蔡思韵讚鄭伊健係真男神

藝人鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、蔡思韵及許恩怡等昨晚（10日）現身沙田，出席主演電影《久別重逢》首映禮，吸引大批粉絲到場支持，場面墟冚！眾人在台上分享拍攝感受，與伊健演一對的蔡思韵，大讚伊健是真正男神，歷久不衰，伊健即叫她不要過分吹噓，認真搞笑。至於分別飾演伊健和蔡思韵年輕版的lan與許恩怡分享拍攝趣事，許恩怡表示Ian趁未埋位時彈琴，並對她說鍾意D音，但她卻會錯意，聽成「鍾意啲蔭」，以為對方在讚她的劉海。

伊健表示跟lan於戲中只有一次機會同場，大讚大家也很用心演出，直言飾演年輕版的lan跟他有某些特質相似：「似早期嘅我比較內斂同寡言嘅性格。」不過lan卻認為不相似，他説：「伊健哥哥入行多年好有成就，要學習佢一直保持住嗰種純粹，同做好一件事嘅心態。」他表示自己入行短短數年但心態也有所改變。除了戲中同場，二人更為《久》合唱插曲。提到伊健戲中有頹廢鬚根造型，他指因角色酗酒而配合，又認為在演戲上要作改變，不想給人覺得他演來演去都是這模樣，感謝監製和導演於經濟不景氣下仍大膽地嘗試這類劇本和角色。他指每個人也有機會像角色般碰到低潮，自己也曾有低谷時候，要學識如何處理人生。談到蔡思韵讚他是歷久不衰的男神，他笑謂：「唔好咁講，都會，係慢啲啫。」

至於首次擔正電影男主角的lan，表示能跟前輩合作獲益良多，自己十分榮幸，問到進軍影壇的他，會否擔心被人拿來跟其他MIRROR隊友作比較？他說：「我覺得大家慣常動作係會攞我哋比較，但我覺得冇必要，要超越嘅係自己，喺自己嘅崗位同負責嘅事做到最好，我只會咁樣諗件事，從來冇諗過同人比較。（你頭號Fans羅淑佩升做局長。）恭喜佢，證明對方公餘嘅興趣係冇影響公務，喺自己嘅工作範疇上係非常專業。（對方邀請演出會幫手？）好樂意，作為藝人都想有更多演出機會。」

而蔡思韵就再次強調，真心覺得伊健是真正男神，歷久不衰，自己年少時已有看對方的電影，想不到長大後竟可以跟對方演對手戲：「終於親身感受到，原來真正男神係跨越年紀嘅，年輕嘅時候有年輕嘅魅力，去到唔同年紀又會有不同嘅氣質，確實好犀利！」提到她男友劉俊謙同樣被封男神，問會否認為他也會歷久不衰？她說：「我覺得作為一個演員，隨住年紀可以演出唔同類型角色，已經發揮到演員嘅魅力，係一件好難得嘅事，我哋最近翻睇《幻愛》，佢都覺得自己個樣成熟咗好多，希望佢都可以成為歷久不衰嘅男神。」談到男友榮登熱搜本地娛樂名人榜首 ，她高興表示：「勁呀！恭喜佢，佢本身係個宅男，超宅到你估唔到，相信佢自己都會好驚喜，有咁多人關注佢演過嘅戲同角色。」她覺得能被關注是一件幸福的事，替男友感到高興。