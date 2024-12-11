本日日本：一番賞新搞作　壓軸獎係吃不到的牛肉飯

去到日本，抽「必定中獎、永不落空」的一番賞是不少旅客的指定動作，最近連鎖牛肉飯專門店吉野家也加入，首次推出「吉野家一番賞」，將該店的牛肉飯、外賣盒，到紅生薑容器等都變成超有趣的生活小物，即日起於日本LAWSON、書店、玩具店、部分遊戲中心、藥妝店、一番賞官方網站與實體店鋪可抽到！先講G 賞及F賞，分別為文件夾貼紙套裝及手巾仔。E賞是吉野家經典元素設計的散紙包，包括「吉」字茶杯、牛丼、紅生薑醬料包、收據四種款式，既可愛又實用。D賞是以吉野家膠袋及員工制服為設計靈感的環保袋。C賞是復刻了店內紅生薑容器設計的收納盒，它不僅可以用來收納紅生薑，還能放戒指、耳環、鎖匙等，讓你在家也能感受到店舖氛圍。B賞是吉野家標誌Tote Bag，靈感來自牛肉飯飯碗，印有牛角標誌，顏色搶眼，加上容量超大，可以輕鬆收納書本、電腦等日常用品，無論上學或上班都超實用。至於人人都想抽到的A賞，是外賣盒造型的陶瓷碗，採用高雅陶瓷材質，很有質感。至於LAST ONE賞則是造工幾可亂真的牛肉飯模型，彷彿能聞到香氣四溢，讓人垂涎欲滴！抽一次收費730日圓。