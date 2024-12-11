MISSY麥花臣騷玩百變　將Haters惡毒留言擺上枱

無綫歌唱節目《中年好聲音2》的五位人氣歌手陳譽文（Paula）、陳芊芸 （YT）、林思彤（Mellissa）、王玥（Yolanda）及陳俞霏（Itchii）組成的女團MISSY，於10日假麥花臣場館圓滿落幕，「中年好聲音」歌手古淖文、譚輝智、劉威煌、梁浩賢、李佳、龍婷等均到場支持。

MISSY以全新百變風格亮相，一開場以由韓國設計師品牌打造出全新型格團服，演唱連串 Opening Medley，觀眾一開場已經企晒起身，全場氣氛高漲。

演唱會然後以「Self Story」為主題，透過歌曲認識MISSY每位成員，她們更無懼流言蜚語，直接將網上的各種Haters留言「擺上台」，讓外界知道只要有夢，只要願意付出，都可以成功追夢。Paula語帶哽咽：「在那一年，在那個歌唱比賽，但是這個個夢想又再次鼓勵我重新出發，而我亦覺得自己現在是活得更好。」

隨後MISSY以連串快歌為現場迅速升溫，更一度落台握手，Itchii更遞咪給《中年好聲音 2》 的隊友們，最後更換上銀白色團服獻上團歌《Flow With Us》。