衛蘭李治廷《聲生不息》舞台重聚　深情擁抱滔滔不絕

內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區》進行得如火如荼，而首次參與演出的衛蘭（Janice），亦成為這季《聲生不息》的亮點。上周進行首期競演，主題是「香港電影OST」，嘉賓分成兩隊，由陳小春、容祖兒分別擔任男子組和女子組隊長，從眾多優秀「香港電影OST」中各自挑選3首歌曲，再由隊中歌手進行對戰。

女生隊率先登場，由Janice帶來電影《天若有情》的片尾曲《灰色軌跡》，她特別邀請曾經是同門師弟李治廷做這集的「飛行嘉賓」合唱。Janice與李治廷曾屬同一間唱片公司，當年當是新人的李治𨑳，已一手包辦前師姐Janice整張英文專輯的歌詞；之後再合演電影《為你鍾情》又合唱片尾曲《為你鍾情》。

其後Janice與李治廷在馬來西亞雲頂舉行一場《衛蘭·李治廷大馬雲頂演唱會》後，兩人便各自在事業分道揚鑣，今次在《聲生不息》的舞台重聚，在綵排當日，二人一見面即時深情擁抱，除了互相問候，話題更滔滔不絕，李治廷坦言今次是為女子隊助攻，他說︰「很緊張，今次不是只為女隊助力，要贏才行。」

首期競演，女子隊有三首「香港電影OST」選擇，分別是《The Way You Make Me Feel》、《終身美麗》和《灰色軌跡》，Janice就選擇了Beyond的《灰色軌跡》，她解釋︰「我好想試一些新東西，三首歌都好好聽，但我比較少唱band sound，尤其是Beyond的歌曲，真係好經典。」

正式錄影時，Janice與李治廷的默契十足，加上聲線很夾，一開口已感動到觀眾，連張智霖、林曉峰、梁漢文等都不自覺跟着唱，加上現場播放着電影《天若有情》的花絮片段，帶動了場內氣氛，更加動人。事後Janice表示︰「估唔到上一次見李治廷已經差不多11年沒有見面，再見返真係好開心，仲要喺《聲生不息》舞台合作，雖然咁耐冇見，但見番嘅感覺一啲都唔陌生，好似從來都冇離開過大家，又返回以前一齊做騷嘅感覺，好有默契。」

在上周播出第二集，Janice似乎已經開始適應綜藝節目拍攝，但面對一眾「綜藝王」，Janice仍然比較慢熱，但她的笑容和笑聲就被網民大讚非常療愈，是節目組的開心果，Janice說︰「其實都開始慢慢適應，亦開始跟其他歌手熟了，冇咁緊張，我覺得做返自己就最舒服，亦因為參與這個節目，我的普通話進步得好快。」日前，Janice出席廣州音樂節，在台上分享，將於明年開個人演唱會，不少樂迷知道後，紛紛在網上討論實際演出時間。