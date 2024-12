衛蘭李治廷《聲生不息》舞台重聚　深情擁抱滔滔不絕

內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區》進行得如火如荼,而首次參與演出的衛蘭(Janice),亦成為這季《聲生不息》的亮點。上周進行首期競演,主題是「香港電影OST」,嘉賓分成兩隊,由陳小春、容祖兒分別擔任男子組和女子組隊長,從眾多優秀「香港電影OST」中各自挑選3首歌曲,再由隊中歌手進行對戰。

女生隊率先登場,由Janice帶來電影《天若有情》的片尾曲《灰色軌跡》,她特別邀請曾經是同門師弟李治廷做這集的「飛行嘉賓」合唱。Janice與李治廷曾屬同一間唱片公司,當年當是新人的李治𨑳,已一手包辦前師姐Janice整張英文專輯的歌詞;之後再合演電影《為你鍾情》又合唱片尾曲《為你鍾情》。

其後Janice與李治廷在馬來西亞雲頂舉行一場《衛蘭·李治廷大馬雲頂演唱會》後,兩人便各自在事業分道揚鑣,今次在《聲生不息》的舞台重聚,在綵排當日,二人一見面即時深情擁抱,除了互相問候,話題更滔滔不絕,李治廷坦言今次是為女子隊助攻,他說︰「很緊張,今次不是只為女隊助力,要贏才行。」

首期競演,女子隊有三首「香港電影OST」選擇,分別是《The Way You Make Me Feel》、《終身美麗》和《灰色軌跡》,Janice就選擇了Beyond的《灰色軌跡》,她解釋︰「我好想試一些新東西,三首歌都好好聽,但我比較少唱band sound,尤其是Beyond的歌曲,真係好經典。」

正式錄影時,Janice與李治廷的默契十足,加上聲線很夾,一開口已感動到觀眾,連張智霖、林曉峰、梁漢文等都不自覺跟着唱,加上現場播放着電影《天若有情》的花絮片段,帶動了場內氣氛,更加動人。事後Janice表示︰「估唔到上一次見李治廷已經差不多11年沒有見面,再見返真係好開心,仲要喺《聲生不息》舞台合作,雖然咁耐冇見,但見番嘅感覺一啲都唔陌生,好似從來都冇離開過大家,又返回以前一齊做騷嘅感覺,好有默契。」

在上周播出第二集,Janice似乎已經開始適應綜藝節目拍攝,但面對一眾「綜藝王」,Janice仍然比較慢熱,但她的笑容和笑聲就被網民大讚非常療愈,是節目組的開心果,Janice說︰「其實都開始慢慢適應,亦開始跟其他歌手熟了,冇咁緊張,我覺得做返自己就最舒服,亦因為參與這個節目,我的普通話進步得好快。」日前,Janice出席廣州音樂節,在台上分享,將於明年開個人演唱會,不少樂迷知道後,紛紛在網上討論實際演出時間。