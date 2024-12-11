神迹！鍾麗淇爆14歲女兒剛接受手術　曾診斷活不過2歲

藝人鍾麗淇於2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚，婚後育有兩名女兒，大女Isabella在半歲大時，確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome），曾被醫生診斷不能走路兼且活不過2歲，不過鍾麗淇及老公多年來一直悉心照顧。她昨日（10日）在社交平台分享了Isabella的14歲慶生照，驚爆女兒早前曾接受手術。

鍾麗淇分享了全家為大女Isabella慶祝14生日的照片，更透露女兒在十月底接受了手術，感染了病毒，幸好現已康復。鍾麗淇以英文留言寫道：「只有像你這樣的女孩，經歷了一個半月的辛苦之後，才能閃耀，如此明亮。她在十月底接受了手術，然後打石膏，經歷了三個痛苦的壓瘡，然後感染了病毒！然後到了生日月，她恢復到 110% 了！ 對於妳的力量和決心總會令我驚訝。媽媽有很多東西要向Isabella學習，我們非常非常非常愛你……祝你生日快樂，我的最愛。」

今年Isabella的生日選擇在家中進行，意外曝光樂鍾麗淇家居全貌。鍾麗淇家中空間感十足，巨型客廳還特別擺放了巨型聖誕樹及多個聖誕擺設，飯廳內設有巨型餐枱。為了慶祝女兒生日，鍾麗淇在家中四周放滿氣球，而Isabella就以公主打扮亮相，雖然曾經歷大病，但看起來精神飽滿。