莊子璇自爆單生未有對象　相士批嫁得好行運行足40年

藝人薛家燕、莊子璇、胡美貽、徐文浩以及玄學家李丞責及麥玲玲今日（11日）為節目《2025 風生水起》作拍攝。

薛家燕表示這個節目是幫大家在明年趨吉避凶，笑言已經寫低所有吉位，而甚少看風水的莊子璇亦表示拍完節目後，私下有找師傅幫自己算命。問到來年目標？莊子璇和胡美貽分別指想事業和財運上有進步，胡美貽更指萬事皆因財起，只要有財又有健康，人就會舒適，心境亦會隨之變得平靜。而薛家燕就指最重要身體健康，還特別強調人緣好重要：「因為我哋做呢行，有觀眾緣就好容易一呼百應，出節目人哋都望多幾眼。」又指想要人緣好，在待人接物上就要有禮貌，還要笑口常開，就算有人話自己都要笑住化解。

另外胡美貽指自己最近開始研究八字，覺得非常準，稱可以透過八字得知對方的喜好及屬性，從而推測到他與甚麼人合得來。美貽還大爆指每位師傅都批子璇會嫁得好，在事業上亦好成功，行運行足40年。薛家燕聞言在旁向子璇笑言：「如果我生多個仔，我即刻嗌佢追你。」

問到子璇現時身邊可有追求對象？她就笑言暫時沒有，又反問薛家燕男生最重要具備甚麼條件？薛家燕笑言：「最緊要對你好，一心一意，愛錫你，所有嘢交晒畀你。」而胡美貽就指性格和相處好重要：「因為你揀得呢個人就想一生一世，所以大家習慣一定要夾。」提到明年計劃，薛家燕表示會去日本旅行。