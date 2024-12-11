林峯拍聖誕特輯食茶記　穿越時空細嘗港味

憑《九龍城寨之圍城》人氣爆燈的林峯為纜車站拍攝聖誕微電影，推廣經典懷舊的港式飲食文化及老字號傳統工藝。廣告以林峯在片場拍戲吃叉燒飯作開始，步出片場後陪伴大家穿越到5、60年代，一起見證「樓下閂水喉」、「涼茶舖派對」等經典場面，感受滿滿的「港味」；鏡頭一轉，林峯便在坐在全景纜車中眺望大嶼山的醉人景致。

林峯直言今次拍攝聖誕微電影相當興奮，事關可以寓工作於娛樂：「安坐纜車廂中便可以飽覽大嶼山嘅世界級美景，海天一色之餘，欣賞到莊嚴大佛，工作壓力全消，成個人都變得祥和！之前因為工作繁忙，未有時間陪家人搭纜車，但經過今次，一定抽時間帶太太及女兒來嚟坐纜車。」

林峯雖然貴為天王級藝人，身家豐厚，但他生活相當貼地，自爆愛港味濃的日常用品：「我心目中嘅『港味』是一種情懷及集體回憶，正如紅色塑膠家品，身為香港人，邊個未用過？我屋企依家洗手間仲用梗呢啲紅色面盤同水桶，喺廣告中的豉油樽就好常見，事關只要到茶餐廳吃飯就見到，雖然唔係男人的浪漫，但絕對是陪伴大家長大。」

講到廣告中最難忘的場口，身為人父的他當然最受小朋友打動：「其中有一場講細路仔一個人坐喺涼茶舖角落，一邊用啫喱杯砌聖誕樹，一邊等爸爸收工慶祝，要我安慰嗰啲細路仔嗰段，我感觸良多，事關我平時工作繁重，大時大節未必能夠陪到個女，拍攝呢個場口時，好似身歷其境一樣，希望今年聖誕節可以帶太太及女兒一日遊，一家人齊齊整整歡度一個懷舊的『港式聖誕』吧！」

林峯坦言向來最重視聖誕節，小時候會跟家人到維港兩岸欣賞燈飾及食聖誕大餐，榮升人父後依然保留這個傳統。他說：「無論喺邊度過聖誕節，由細到大大都會一家人合力布置聖誕樹，依家可以同太太、女兒齊齊幫手布置屋企，一邊裝飾聖誕樹，一邊閒話家常，我好鍾意同珍惜呢種溫馨感覺。最記得有一年試過扮聖誕老人送禮物畀囡囡，雖然唔係Full Set造型，但我都有黐鬚、戴聖誕帽，製作都算認真，氹得囡囡眉開眼笑，錫咗我一啖講多謝，呢啲彌足珍貴畫面，已深深烙印喺我腦海中，冧到暈呀！」

至於今年聖誕節，愛熱鬧的林峯早有安排：「因為《九龍城寨之圍城》嘅威力，今年工作排得密密麻麻，所以聖誕佳節反而想喺屋企慶祝，打算招呼一眾親朋好友嚟屋企吃聖誕大餐，仲會買一大堆禮物畀大家抽獎，最緊要人人有份，永不落空！」他續說如《城寨》台前幕後夾到時間的話，希望台前幕後可以聚餐玩餐飽，更許下聖誕願望：「如果可以再快啲開拍《城寨》第二輯就好啦，咁就可以繼續將香港獨特文化傳揚到世界各地，畀大家看到香港電影嘅可能性，大家齊齊集氣『龍頭』與『終章』嘅劇本快點竣工啦！」