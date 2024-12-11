Alyx Star　天然巨乳無添加

美國四仔界有唔少雙峰激凸嘅脫星，望落大到有啲不成比例，疑似後天加建，但今日為大家介紹嘅脫界代表Alyx Star就口口聲聲話自己天生大波，絕無添加，信不信由你！

家族遺傳

一直以嚟，唔少四仔脫星為咗提升自己嘅吸引力，不惜為雙峰進行加建手術，所以好多人都覺得十對巨乳九對假，但查實呢個世界總係有啲人天賦異禀，來自美國三藩市灣區嘅人氣脫星Alyx Star就係人辦。據呢位大波妹聲稱，自己之所以咁好波，全靠優良遺傳，仲話自己喺整個家族入面，胸部已經算係細嗰批！另外，阿妹又喺一個訪問中透露，圓渾巨臀都係家族女性嘅標誌，毋須後天加工，亦唔使特別到健身室鍛煉，已經有結實上翹嘅迷人效果，搞到身邊有唔少脫星恨得牙癢癢，喺演出期間往往忍唔住要大大力咁搓弄一番！

吸金力強

話說回來，巨乳尤物Alyx Star之所以投身脫界，純粹睇錢分上！原來阿妹自細無心向學，高中畢業後，獨自搬到俄勒岡州生活，日頭喺咖啡店打工，夜晚則進行成人直播，後來獲脫星事務所招攬，於是向阿媽徵詢意見，獲對方開綠燈，但要求喺21歲之後再考慮，結果喺21歲生日嘅翌日，已急不及待簽約，正式喺脫界出道。

由於當時Alyx Star喺成人直播界已有一定人氣，出道消息一度引起網民熱烈討論，仲獲成人影片網站NVG Network邀請合作。至於阿妹嘅四仔處女作《NetVideoGirls 1892: Alyx》更加係大受歡迎，因而有機會同New Sensations、Mofos、Reality Kings等片廠合作，而佢嘅OnlyFans帳號亦愈搞愈掂，會員人數不斷攀升，吸金力超勁！

Profile

出生地：美國三藩市

身高：172cm

三圍：34F-26-36

曾多次獲得年度脫星提名嘅Alyx Star，實力強勁，但喺佢眼中，自製成人影片放上網，好玩得多，事關可以邀請心儀男星合作，投入感不可同日而語！