蔡卓妍返港現身賀歲片慰勞宴　親述北美地震驚險過程

由藝人蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰（阿聰)、朱柏康、邱士縉（Stanley）、顏仟汶、林耀聲和胡楓等主演的賀歲片《祥賭必贏》今晚在尖沙咀舉行慰勞宴，阿Sa昨晚才返港，趕得及跟台前幕後提早做冬過節。張繼聰就笑言會視作為慶功，預祝電影大賣，更多人入戲院睇戲。阿Sa提到英皇電影《破·地獄》票房大收，自言也叨了光，戥衛詩雅開心，演員等到好角色和好劇本是很難。問到會想同陳茂賢導演合作？她認為要講際遇，好角色就好似玻璃鞋一樣，要適合自己。

早前Twins北美巡唱《Twins Spirit演唱會》在雷諾（Reno）尾站遇上當地加州7級地震，嚇到她以為撞鬼：「嗰朝早上10點，聽到門窗發聲，浴缸內的水搖來搖去起浪，好驚，好似鬼片情節，見暈同埋着住睡衣，所以上番床。」她立即在工作群組分享，初時大家還以為她在發噩夢，最搞笑鍾欣潼（阿嬌）完全不察覺，事後看到群組講才知道地震，阿Sa並非第一次遇地震，自言福大命大。她又自爆生日當日在加拿大多倫多賭場做騷，完騷後工作人員建議她入賭場攞彩：「同事畀咗100加幣我，玩廿一點，第一舖輸，第二舖就贏番三倍錢，贏咗25加幣即走『割禾青』，見好就收，我覺得拍完賀歲片沾到luck。」

阿聰認為運氣可以自己製造，只要心態正面好運自然來，今次拍賀歲片好開心，團隊氣氛很好，開工會不捨得收工。他指今齣電影是講述懷着拚搏的勇氣很重要，人生最搏就是入行追夢：「好好彩，好多嘢意想不到，例如識到老婆、好多朋友，下年就20年，仲有得做算好好，係人生最大賭搏，好奇妙。」提到阿聰還有一齣馬來西亞賀歲片《做個有錢人》，變相自己打自己？他笑言是群戰，之後都會去馬國宣傳。

另外，提到近日林明禎的「護照見鬼風波」餘波未了，阿聰就提到明禎去年到內地宣傳《飯戲攻心2》，即使病到嘔及吊鹽水，仍死撐工作：「同佢合作過，覺得佢好專業。（依家紅咗？）又唔係嘅，唔好誤導我及任何人，識佢就知好專業。（網民話佢掛住拍拖？）唔知佢私生活唔評論啦，作為朋友，希望件事快啲告一段落。」他認為做好自己最緊要。又覺得Eden好聰明，懂得回應：「我唔知佢哋關係，佢哋現階段焦點在事業上，如果涉及另一個人，就可能分散工作嘅認同，所以講工作都好正常，藝人主要想交代工作，私生活交代就係個人喜好，我就冇所謂，但每人不同。」

MIRROR成員邱士縉（Stanley）首次拍賀歲片，表示最辛苦是要忍笑，尤其是看到朱柏康扮混血兒經常要忍笑，朱柏康講笑望着自己的造型也想嘔。Stanley表示準備帶大袋去謝票去逗利是，問會否準備派利是？他說：「派畀工作人員可以，自己未夠輩份派，不過派利是好有福分。」張繼聰現場多次整蠱朱柏康，稱呼他為金像獎熱門，朱柏康尷尬一味傻笑，對於他主演的《破·地獄》獲得好成績，笑言近日好多人問他對攞獎的信心，他表示有獎一定想攞，對自己也有信心。