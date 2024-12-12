【是日通勝】

農曆十一月十二

甲辰年 丙子月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

金牛座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

雙子座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

巨蟹座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

獅子座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

處女座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

天秤座：財運稍遜，做人太過計較，百害而無一利。

天蠍座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

人馬座：事業與財運皆急升，可從工作中獲滿足感。

山羊座：是非多，遭人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

水瓶座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

雙魚座：過度自信等於自負，有時要聽聽別人意見。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）龍 財運差

鼠：運勢一般，做事沒有規劃，容易犯錯。

牛：對自身能力有懷疑，遇到難題易退縮。

虎：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

兔：事業運不穩，提防小人在背後放暗箭。

龍：是日沖煞，財運不太好，宜節約開支。

蛇：職場多暗鬥，需謹言慎行，以免惹禍。

馬：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

羊：主動性不高，感情生活容易陷入悶局。

猴：工作上遇到麻煩友，需保持心平氣和。

雞：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

狗：心態正面，不妨為事業發展定下目標。

豬：有伴侶者易起衝突，互相體諒可化解。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

要想好運先管飯廳飯桌

中國人自古以來非常講究吃，良好的飯廳風水可以令家庭和睦，還可以起到改善運程、促進財運的作用。

1.陰陽和諧，明亮乾淨：人的能量最主要是來自進餐的食物，而飯廳的裝潢應以明亮為原則，加強照明，以增加火行的能量，提升陽氣，這樣做可以增加財富。一些屬陰性的東西如祖先畫像和古董，不宜擺放在餐廳。

2.避免橫樑壓頂：如果餐桌不能避開，可在天花板橫樑的兩邊安裝兩個白熾燈，化解橫樑壓頂的煞氣直沖，或者安裝仰角照明燈，讓燈光直射屋樑。如果餐桌對着銳角和樑柱，最好用家具或植物來擋煞。

3.巧用鏡子增加財運：在家居裏，很多地方都不適合掛鏡子，而飯廳是唯一可以掛鏡子的地方，把餐桌上的食物照射出來，可以增加財運。

4.選擇圓形或橢圓形的餐桌：一般家居用正方形的比較多，但以圓形或橢圓形的餐桌為最佳，象徵團團圓圓，餐桌不宜使用尖角的，否則家人容易發生口角。餐桌座位宜選用六、八、九，因為這3個數都是屬陽的幸運數字，雖然家中的用餐人數是固定的，但在宴客時可根據此，決定該請幾多位客人。