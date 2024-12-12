AGA揭征服「花旦殺手」之謎　嗌交擦出愛火「凹凸配」走入教堂

「環球一姐」江海迦（AGA）與未婚夫鄭子邦訂婚逾兩年，一直未有公開征服「花旦殺手」的秘訣，原來雙方情緣由一場口舌之爭展開，雖然工作上沒交集，而且宗教及性格南轅北轍，但正因「一凹一凸」，成為完美伴侶。

歌手AGA訂婚已有一段時間，但事業心不減，日前她寧願去廣州參加音樂節，也懶得擬定婚期。她穿上露腰裝演出，跳唱之餘還大晒琴技，不少網民都期待她再開演唱會。

她日前受訪時極罕談及跟未婚夫「的士邦」鄭子邦的戀事，表示入行前經常四出演唱，愛音樂的「的士邦」是追隨了她10多年的「鐵粉」，但因緣分未到而未作進一步發展。直至有一次在共同朋友的派對上，不愛爭吵的2人竟發生小爭執：「唔係外界想像咁浪漫，記得3年前，我哋為傾音樂而起爭執，可能陪住我哋成長嘅音樂唔同，佢竟然問我：『連呢啲音樂都冇聽過？』我緊係嬲啦，佢即係質疑我嘅專業，我咪反擊番佢：『我點會冇聽過！』所以對佢第一印象唔係太好，覺得呢個男仔好嘈呀！」

嘲另一半「唔係好得」

不過正因為這場意氣之爭，令他們走得更近，她認為雙方準備走入婚姻殿堂，完全是上天注定：「佢同我係好南轅北轍嘅人，佢係佛教徒茹素，我係天主教徒，但佢會帶我去慈山寺同啲人傾偈。」又指每當工作不順時，身邊人總叫她先休息，唯獨未婚夫會鼓勵她勇往直前：「佢會叫我試吓用其他方法解決問題，識咗佢之後，自己想法有咗新角度，呢個人幾了解我，幫到我解心結。」

AGA每次開騷，未婚夫都一定捧場，她甜蜜蜜說：「佢鍾意聽歌啫，我啲騷又好睇，佢畀好多意見，我幾幸運。」她強調自己絕不黐身，即使偕未婚夫外遊，亦會要求有數小時各有各玩。在她眼中，未婚夫近乎完美，唯獨有一件事不合格：「我影相好叻，但佢就唔係好得，佢幫我影啲相，全部都係『九一』，即係人佔一，個景就佔九，影到我歪埋一邊！」