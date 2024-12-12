東方日報C2：彭發大呻要賠錢　Edan盲撐護花

男團MIRROR昨午出席宣傳活動，成員Edan被追問緋聞女友林明禎的「失場事件」，他終開腔護航代「女友」解畫，更力撐對方工作態度一向專業！而受事件牽連的導演彭發接受本報獨家訪問，坦承林明禎失場一事導致電影公司被追討責任及租場費用，而且要提交相關報告書。

MIRROR昨日現身觀塘宣傳團綜《MIRROR chef》，吸引大批「鏡粉」逼爆商場。由於女星林明禎日前缺席主演新片《手機見鬼》首映搞到滿城風雨，她更因此被嘲「大話禎」，其緋聞男友呂爵安（Edan）的出現自然成為全場焦點，他雖然迴避記者提問，但言談間「護女心切」：「呢件事唔方便評論太多，但冇人會希望缺席自己嘅首映禮，佢都解釋得好清楚，大家一齊支持香港電影啦！（梁思浩話佢個節目邀請彭發同林明禎做嘉賓，但遲遲未收到回覆，最終被迫取消，會唔會教吓林明禎點處理危機？）詳情我唔係好清楚，所以畀唔到意見喇！（佢搞到彭發好嬲，幫佢急救吓？）我冇急救嘅專業，但我相信同佢合作過嘅，都知佢工作態度好努力同認真。（打電話問候佢？）私人事唔回應，多謝大家關心。」

匿屋企玩煮飯仔

至於受事件影響的彭發則已收拾心情，離港為新片睇景，他越洋受訪時指事件有後續，但亦認同林明禎的工作態度：「電影拍攝時又真係冇事喎，佢份人仲好好，可以話合作愉快，係唔知點解首映會發展成咁，我都好愕然！（林明禎有搵你直接解釋？）我哋係冇互相嘅聯絡方法，佢有份參演係馬來西亞投資方嗰邊揀嘅，不過呢件事（失場事件）對我（影響）唔重要，只係主辦方依家被追場地賠償費，宣發部門要寫報告解釋囉！（日後仲搵唔搵佢合作？）如果投資方要用佢，我都會照做，但會寫得清清楚楚，提醒番，避免再有咁嘅事。（你哋錄唔到梁思浩個節目？）佢配合唔到嘛，所以做唔到。」

而昨日活動後MIRROR齊齊受訪，談到廚藝時，Edan炮製的奄列獲一眾兄弟推介，他大賣關子：「我真係超叻，到時睇節目就知。（食得落口？）唔止咁簡單。（不如開餐廳啦！）咁又唔好，屋企煮吓，當興趣咪算囉！」隊友Anson Lo則被推舉為「地獄廚神」，他亦直認：「冇乜天分！」談到拍攝時的難忘事，AK透露試過早上6時起床開工做農務，Frankie則要挑戰斬雞，他打趣給自己的刀功滿分。而曾經迷上烹飪的Ian笑說：「打開雪櫃見到有咩就煮咩，同埋覺得洗碗好減壓。」Stanley則表示不懂煮食，日常住家餐以白烚加黑胡椒調味為主，以此控制飲食及保持身形。

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