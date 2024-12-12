人氣乳酪推出「賞你飛大抽獎」 送遊東京及豐富禮品 買滿指定金額「激安價」即可參加

【營業資訊】有「乳酪界愛馬仕」之稱的卡士乳酪一直秉承「高品位、高品質、高標準」的產品策略，堅持以最優質的原材料生產「餐後一小時」、「007益生菌家庭裝乳酪（原味）」，加上早前推出的無添加糖乳酪系列的「斷糖日記」，進一步豐富產品種類，讓消費者能享受多款優質乳酪製品，守護您及摯愛親友的腸道健康。

卡士乳酪推出「賞你飛大抽獎 」 WhatsApp登記簡單方便快捷 一分鐘內即成功登記

年尾將至，假期連連，親朋好友大開派對，佳節共聚之時，一杯乳酪為溫馨歡聚時刻增添醇香更可幫助消化。現在還可參加抽獎贏取東京來回機票，歡「酪」滿載，飛越東瀛！卡士乳酪深明港人最愛旅遊，為答謝廣大顧客支持並全力配合各位的遊埠大計，特意於即日至2025年1月2日期間舉辦卡士乳酪「賞你飛大抽獎」！

參加大抽獎的方法非常簡單，顧客只須於全港的指定零售商銷售點（超過1,500個銷售點遍布各區）購買卡士乳酪產品折實滿HK$80或以上，然後拍下單據照片，連同個人資料以WhatsApp傳送至8419-0092，即可成功登記參加抽獎，整個過程一分鐘內便可完成。

滿HK$80即有機會贏取頭獎價值HK$5,000港幣東京來回機票 還有運動用品及餐飲禮券 買得多中獎機會愈高

參加者只需消費卡士產品折實滿HK$80即有機會贏取頭獎價值HK$5,000的日本東京單人來回機票（6份）總值約HK$30,000；節省下來的預算，自然可用於東京的吃喝玩樂，讓自己盡情享受東瀛之旅！

二獎和三獎亦甚吸引，而且惠及人數更多！近年香港運動風氣日盛，掀起全城運動熱潮，二獎將會送出價值HK$500的馬拉松Marathon Sports禮券（30份）總值HK$15,000；而三獎則送上價值HK$40的包點先生餐飲現金券（100份）總值HK$4,000。買得多中獎機會愈高！絕對不容錯失！

（推廣生意的競賽牌照號碼：59441）