無綫小花鄧伊婷出名樣靚身材正,加上她好識做,成日於社交平台派福利,圈粉無數,是一班宅男心目中的女神。

近日圈中流行影婚紗相,伊婷亦都唔執輸,即刻影番輯,然後分享到網上,讓網民一飽眼福。相中她一身貼身喱士透視婚紗,一雙白滑大長腿若隱若現,中門大開設計谷出湯碗胸,似極仙女下凡,美得讓人移不開眼睛,她留言:「With grace in the heart and strength in the soul, shines bright, embracing true self。」即吸引大批網民緊張問她是不是要嫁人了,包括圈中好友譚嘉儀和利穎怡鄭亦分別留言問「結啦?我唔知嘅?」、「我做你新郞」,甚至被催生「我要結晶品!快快」,而伊婷亦而回覆說:「放心未嫁得出」大派定心丸。