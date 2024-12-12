吳鎮宇拉攏開拍HeHe片　甄子丹急拒絕：費事蝕底！

藝人甄子丹及其父親、黃百鳴、張智霖、吳鎮宇、許冠文、汪明荃、林家熙（Locker)、陳欣妍和蔡思貝等人昨晚（11日）現身電影《誤判》慈善首映禮。提到電影中甄子丹和吳鎮宇有對打戲，吳鎮宇笑言有留手：「佢要去荷里活，無謂啦。」又稱特意不讓甄子丹還手。他們又回憶起二人在無綫的時候已經有對打戲，甄子丹更指當時畀吳鎮宇打了一鑊，今次算是復仇，不過作為今次電影導演的他亦讚各位演員經驗豐富。

提到張智霖於電影中與陳欣妍有床戲，子丹就透露該場戲修剪了一點：「因為張智霖始終第一次演反派，我驚佢唔夠放，雖然嗰場戲嘅尺度唔係話好大，但係個意識好大膽，不過拍嘅時候智霖都好配合。」又認為角色可以再收斂一點，所以經過修剪後，整個畫面瞬間變得更合理化。張智霖亦指該戲與欣妍有「互摷」場面，問到是否可以演更加激烈？張智霖就指可以，不過首先要有一個好的導演，又指對於裸露畫面沒有所謂，認為自己身材偏瘦，隨時ready，又指想嘗試拍更多不同類型的角色：「之前成日都做正派，依家可以做吓反派。（仲要爆粗？）係呀，所以好唔慣，因為我平時好少講粗口，尤其對住鏡頭。」講到爆粗吳鎮宇最擅長，鎮宇就指粗口其實是助語詞，某些階層說粗口可以零攻擊力。吳鎮宇又指可以和甄子丹、張智霖三人合拍一部男同性戀愛情動作片，不過甄子丹就婉拒表示：「費事蝕底畀佢哋。」

另外，Locker於電影中飾演毒販，當中有不少被人打到爆缸的場面，問到辛不辛苦？他就表示不辛苦因為背後團隊好專業，而且每個演員都有一個武術替身幫忙試位，教識他們不要走錯位置，所以基本不會出現意外。問到會否想下次有更多武打戲？他就笑完想同甄子丹一起打人。近期經常拍動作片的他又預告接下來有一新動作片上映《拼命三郎》，該部電影是講關於泰拳，他表示自己好喜歡拍動作片，因為好動。

至於許冠文於今次電影中飾演法官，表示下次想挑戰演殺人犯或一些變態角色，認為有點挑戰性才好玩，提到他主演的電影《破．地獄》已成功榮登影史上香港華語電影最高票房第一名，對此他表示托賴，希望這次新片《誤判》都可以破紀錄，又大讚年輕一代的導演已經把握到新方向，希望出年香港電影可以大翻身，提到早前他表示《破．地獄》票房破億會着道士袍派利是，他就指如果《誤判》也破億就派兩次。