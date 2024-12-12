除了金飾、銀飾，黃銅製的飾物也很受歡迎，合金般的獨特味道和復古感，讓不少人都為之傾心，而且更會隨着使用時間變化，產生不一樣的色澤和質感。但黃銅飾物與空氣接觸多，氧化後也會出現黑色斑點，或接觸到水和汗水後會產生綠色銅銹。想解決以上問題，不妨試試以下的保養技巧。

想要防止黃銅變黑、生銹，日常佩戴時就要小心不要讓飾品沾水，皆因黃銅是一種非常怕水的材質，因此佩戴後要用軟布輕擦，並放置於密封袋中，避免與空氣接觸。倘若家中沒有銅器專用的保養工具，只需用常備的醋、鹽、小蘇打粉，就能令暗啞的黃銅飾品重拾光亮。

1.醋或檸檬水

保養方法十分簡單，先在碗中倒入適量的白醋或檸檬水，然後將需要清洗的黃銅飾品浸泡其中，白醋一定要完全蓋過飾物並浸泡約3分鐘。經清水沖洗後再用軟布抹乾表面水分。此時，原本發黑、霧面的黃銅飾品明顯恢復金色的光澤。另外，也可以在浸泡時用手指抓少許鹽輕拭飾品表面，能取代研磨劑使黃銅恢復光澤。惟注意浸泡時間不要過久，應當在旁觀察表面黑斑的去除情況，浸泡太久可能會產生紅色斑點。

2.小蘇打粉

萬用的清潔「小蘇打粉」也能派上用場。首先將小蘇打粉和水以2：1的比例混合均匀，接着 用乾布蘸取並輕柔地擦拭黃銅首飾，小蘇打粉會漸漸由白色轉為灰色，飾品表面的污漬也會隨之消失。然後以清水沖乾淨，再用布擦乾即可。切勿大力擦拭，否則會令飾品表面受損，留下一道道劃痕。