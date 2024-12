美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)原定周三(11日)於美國賓夕凡尼亞州匹茲堡舉行聖誕巡迴演唱會,卻於開騷前數小時臨時取消。她於社交網站留言解釋:「匹茲堡,我好對唔住咁宣布,我中咗感冒。我好不幸要取消今晚個表演,令我好痛心。我好愛你哋。」

瑪莉亞30年前推出的聖誕名曲《All I Want For Christmas Is You》日前再次登上《Billboard》百大流行榜冠軍,她於北卡羅萊納州羅利開騷時,獲與前夫Nick Cannon所生的13歲孖仔女Moroccan與Monroe上台獻花。