香港義工獎2024得主　

【特約報道】80後鄔晉昇助更生人士走入會計師樓 黃國貞走出喪夫陰霾投身社會服務基層

由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦、「賽馬會眾心行善」計劃支持的年度義工嘉許計劃「香港義工獎」昨日（10日）舉行頒獎典禮，共頒發3.2萬個獎項，當中「80後」鄔晉昇和「40後」黃國貞分別獲得義工獎，前者助更生人士重投社會，由囚室走入會計師樓；後者則走出喪夫陰霾，投身社會服務基層。

## 頒發逾3.2萬個獎項增近50%

「香港義工獎2024」共頒發逾3.2萬個獎項，較去年增加近50%，得獎者橫跨老中青三代，反應社會不同界別對義務工作的廣泛參與和支持。曾任香港華人會計師公會會長的「80後」鄔晉昇，獲家人現身支持，他對獲得「傑出義工獎」感到十分榮幸！

10多歲開始參與義務工作的鄔晉昇表示，自己在兩年多前參與「協助更新人士走向會計專業之路計劃」，先後多次到訪羅湖、壁屋及赤柱懲教所，向曾接受高等教育的在囚年輕人講解會計基本概念及專業知識，亦積極推動並鼓勵大眾接受更新人士，通過該計劃協助超過10 名更生人士獲本港多家會計師事務所聘用。「某日收到一封由更生人士寄來的感謝信，讓我感到十分欣慰，原來生命可以影響生命！」鄔晉昇感慨地說。

## 獲更生人士寄感謝信感欣慰

義務工作不分年齡，今年76的黃國貞，多年來以照顧丈夫為己任，但百歲丈夫去年離世，令她頓失依靠。兩人膝下無子女，自己也朋友不多，無所是事的她自參與聖公會聖匠堂長者地區中心的活動，在一次探訪劏房家庭服務中，讓其深切感受到照顧者的艱辛，並了解到基層家庭面臨的各種困難。這段經歷啟發她以更積極樂觀的態度面對生活，逐步走出陰霾。

「我學歷不高，但生活無憂，看到基層人士都咁努力生活，我也希望能用自己健康的身軀，繼續服務社會，每日快活過一天，把歡樂帶給大家，這是我餘生做人的目標和宗旨。」自稱今年76歲的黃國貞笑言，自己是在去年才投入義工行列，對榮獲「賽馬會眾心行善傑出躍進義工獎」，表彰她不因年齡而卻步，積極付出的精神，感到十分鼓舞。

## 餘生的目標把快樂帶給大家

今屆合共頒發16名傑出義工獎、傑出青年義工獎、傑出青年團體獎、賽馬會眾心行善傑出常青義工獎及傑出躍晉義工獎，並設有其他獎項，包括表彰英勇行為的義勇獎及頒發以義工服務時數為基礎的義工獎項。

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