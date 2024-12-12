日菜奉行不時不食的原則，菜式隨季節變化，時有新意。無論是地道的鄉土料理，又或是高級的割烹美食或廚師發辦，都趁冬季為餐單來個大變身，讓食客食得更滋味。

北海道鄉土風

冬日去北海道除滑雪，也要品嘗地道美食。尖沙咀北海道鄉土料理專門店近日推出全新菜單，香口的天婦羅有明太子、大葉鯛魚和北海道產粟米等選擇，當中的白粟米變身成炸物，甜美又惹味。清新之選有炙燒帆立貝刺身沙律、活北寄貝炒雜菌、焗北海道粟米等菜式，主菜可揀日本蠔蒸籠、北海道忌廉白汁焗海鮮、松葉蟹丼、海鮮鍋御膳等料理。午市限定就有味噌豚肉鍋定食、和牛壽喜燒定食及和牛鐵板燒御膳等，總有一款合你心水。

特色海膽雪糕

日本割烹料理考驗師傅全方位的烹調工夫，上環割烹料理店剛推出冬季菜單，香口的松葉蟹大葉天婦羅鮮香酥脆有口感，伊勢海老幽奄焼‧海老味噌汁以傳統方法製作，鮮味突出。鹿兒島和牛柳‧炸薯蓉‧黑松露以惹味炸薯蓉配和牛，質感更香滑。最有趣是自家製日本海膽雪糕，日本鮮牛乳配紫蘇花、鮮海膽和魚子醬混搭，坊間少見。平安夜和聖誕節菜單更升級加入鱈場蟹清湯火鍋，配附送的香檳，分量十足。

星級美味

日本有很多米芝蓮的料理店，東京二星米芝蓮餐廳於中環開設的鮨店推出冬季廚師發辦晚餐，前菜有時令香箱蟹，蟹肉、蟹黃和蟹膏加土佐醋和魚子醬放在蟹蓋內，啖啖鮮味。北海道鱈魚白子輕煎配木魚醬汁，鹹香軟滑。其他還有秋刀魚串燒，以及應季的比目魚、車海老、小肌和海鰻食壽司，每一口都別具滋味。