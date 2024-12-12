Angelababy轉戰直播帶貨吸700萬觀眾　被封殺1年有感而發

女星Angelababy（楊穎）2022年與男星黃曉明離婚後，又因睇19禁騷風波遭內地封殺，近期才逐漸走出陰霾，望強勢復出。而她每每都以絕佳狀態出現在大家眼前，就連日前登上直播平台帶貨時，超強人氣也引起網友熱烈討論。

Baby雖然在今年1月漸漸被解禁，但演藝事業仍大受打擊，近期的她只有透過社群與粉絲互動，同時轉戰直播帶貨的行列。不過她前晚（10日參與服飾品牌直播時，超勁人氣竟吸引超過700萬人觀看，且短時間內就順利賣出上千件商品，顯見她的驚人魅力。

而Baby也在直播中擔任模特兒，只見她穿着白色上衣搭配黑色長褲，外搭一件輕便的羽絨外套，造型非常休閒。同時將及肩長髮梳至耳後，精緻五官完全展露，35歲的絕美狀態一覽無遺，讓不少粉絲大讚現在的她過得很好，「這張臉穿啥都美美的」、「狀態很好喔」、「好漂亮，看了心情都變好」、「真是冬天的一絲小陽光」。

此外，Baby回顧過去1年的沉澱，坦言過去這段時間其實是有收穫、有成長，也有思考的：「我學會了怎麼跟自己相處，也知道自己想追求甚麼。」希望向粉絲們傳達一個理念：「Passion never stop.無論走到哪裏，你的熱情會給你指引方向，我也希望將這份熱情分享給大家。」這番話感動大批網友，並期望她多出來與粉絲相會。