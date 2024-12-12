陳卓賢今年大豐收　曾陷孤獨現變得從容

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日到電台接受訪問宣傳新歌，吸引近百Hellosss（粉絲暱稱）一早到電台門外守候偶像。約中午12時25分，Ian乘坐七人車抵達電台，他下車後先走近粉絲並揮手打招呼，然後才步入電台接受訪問。

今年以故事形式出歌的Ian，剛推出了新歌《玩偶奇遇記》，是故事系列的第5首作品，亦是整個故事的最終章，他透露頭4首作品都是在2024年創作，反而新作是早於4年前已完成：「仲要填好晒詞，當時嘅歌名叫《木偶》，本身出完頭4首仲諗緊點樣Round up個故事，後尾醒起有呢隻歌，係一個緣分。」他笑指本身還構思了很多浩瀚場景放在新歌MV，不過成本問題惟有放棄，提到有粉絲建議搞展覽，Ian表示可以認真考慮，不過簽唱會就未必有時間舉辦。

他直言2024是豐收的一年，很多事情本身沒有想過會做，覺得很奇妙，又指入行6年，自己當初想做的事依舊沒變，反而近2年心態上變得從容，坦言以往曾陷於孤獨的感覺，當時還以為這沒辦法改變的事，但現在已沒有這感覺，感謝支持他的人，又叫大家可以放心：「依家嘅感覺係溫暖，感謝大家嘅陪伴。」

對於能在一年完成整係系列推出5首新作，Ian大呼「好爽」，他透露將於月底將以專輯形式將整個故事收錄，亦是他出道以嚟首張個人專輯，提到之前推出的作品未能收錄在碟內，Ian坦言的確有點可惜，但揚言會向公司爭取於2025年推出大碟，屆時會精選一些早期作品收錄當中，至於2025年應回復以單曲形式出歌，暫未有打算再推出系列。談到巡唱，他表示大嘅已定了地點，但因要配合場地時間，故未落實如何編排，至於有粉絲問到香港是否安排在尾站？他叫大家不要心急，待一切落實會再公布。