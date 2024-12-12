CLE 200 Cabriolet暖笠笠遊車河

全新CLE 200 Cabriolet擁有4,850×1,861×1,424mm的車身長闊，是平治中型車款中最大的開篷車，比C-Class開篷車更寬敞舒適。 （胡振文攝）

雖然電動車當道，但駕駛樂趣始終都是汽油車勝一籌。像早前便試駕了平治(Mercedes-Benz全新CLE 200 Cabriolet，駕駛起來那種堅實操控好容易便區分出來。加上是開篷車，即使12月北風天，打開軟篷頂，升起AIRCAP®，啟動AIRSCARF®，於新娘潭路游走，Chill之餘，更是暖笠笠。

輸港的新CLE 200 Cabriolet搭載2.0L直四渦輪增壓配48V輕混能引擎，最大馬力及扭力分別204hp和320Nm。並且採用可滿足舒適長途駕駛，同時在蜿蜒道路上帶來極佳駕駛樂趣的後驅底盤設定。AMG Line跑車化外內飾、運動懸掛及19吋AMG輕合金輪圈， 均屬隨車標準配備，確保帶來跑感駕駛體驗。

所採用的多層結構電軟篷，隔音兼隔熱，且能在60km/h以下操作，打開或關上只是20秒內的事。拍攝車上的軟篷為黑色，另提供紅色或灰色選擇。同時，為避免開篷駕駛時刺眼的反射光線干擾到駕駛視線，錶台上的11.9吋中央觸控屏幕更可電動傾斜15至40度。後排方面，受惠於加長至2,855mm(+25mm)的軸距，乘坐空間較前款有所提升，其中膝部增72mm，肩及肘部亦增19mm，更添寬敞舒適。

為提升開篷駕駛享受，AIRCAP®電動擋風板系統和AIRSCARF®頸部加熱系統皆已納入為標準配備。前者是由分別特設在前擋風玻璃上部及後座頭枕後方的電動伸縮擋風板組成，能不動聲色地將氣流經頭頂上方有效導走，大大減少了車內(包括前及後排)亂流。即使試駕期間好一大段路把所有車窗全降下，情況亦然，確是值得一讚。至於後者，則是專為跑化前座特設，提供三級電暖風調校選擇，啟動後即有暖流包圍着頸部。配合前座椅電暖功能，即使天氣稍寒開着篷駕駛，頸部、腰背和大腿都可暖笠笠。

規格表

車型：雙門四座位開篷轎跑車

引擎：直四渦輪增壓配48V輕混能

容積：1,999c.c.

最大馬力：204hp/5,800rpm

最大扭力：320Nm/1,600~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC自動波

綜合耗油量：6.4~7.1L/100km

0~100km/h：7.9秒

車身體積：4,850×1,861×1,424mm（長×闊×高）