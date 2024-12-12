袁文傑老婆凍齡異於常人　網民：懷疑你太太係殭屍！

藝人袁文傑於《愛．回家之開心速遞》中飾演「潮偉」一角成功入屋。他與前TVB兒童節目《閃電傳真機》主持女友張潔蓮（Jackeline）拍拖9年，並於2020年12月結婚，婚後不時在社交平台晒恩愛。日前，袁文傑在社交網上分享兩公婆去動物Cafe和狐獴玩的照片，48歲的張潔蓮仍如大學生一樣清秀，保養得宜，有網民卻笑指張潔蓮似「殭屍」。

袁文傑留言：「Jackeline派福利，Jackeline和狐獴有個約會！」照片中可以看到張潔蓮用粉色蝴蝶結髮圈紮起公主頭，身穿同樣印有粉色蝴蝶結圖案的黑色衞衣，正與坐在她膝上的狐獴合照，並朝鏡頭露出燦爛笑容，擁有如大學生般的青春活力。

而且張潔蓮肌膚光滑細緻，如剝殼雞蛋一樣零毛孔，臉上亦沒有明顯歲月的痕迹，再加上清新自然的妝容，整個人都散發出一種青春的氣息。帖文曝光後，不少網民紛紛留言大讚張潔蓮凍齡有術：「我小時候看她長這樣，老了看她也長這樣」、「Jackeline姐姐係唔係識魔法點解愈來愈後生嘅！」更有網民質疑張潔蓮「異於常人」：「我懷疑你太太係“殭屍”，我細細個小學雞睇佢做閃電傳真機係咁既樣，現在我個仔都咁大了，佢仲係咁嘅樣，完全無變過！」相當搞笑。