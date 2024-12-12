天降喜兆！蕭正楠爆得知黃翠如有喜前遇2條彩虹

無綫《美食新聞報道》新一集「星級飯腳」請來將為人父的蕭正楠任嘉賓，由他帶主持黃嘉雯（Carmaney）重臨當年同太太黃翠如拍拖的「飯堂」辣蟹店。蕭正楠透露當時跟翠如拍拖沒多久，為避狗仔隊追訪，每次都會走後門入內，他指老闆娘會幫他們用帆布加屏風，間出一處私人空間，感覺好浪漫。

席間蕭正楠自爆自己得悉做爸爸的過程充滿驚喜，他說︰「我知呢件事前一日，嗰日喺吐露港揸車，見到有兩條彩虹，當時心諗『今年咁特別嘅，見到咁靚彩虹嘅』。嗰時翠如其實已經知道自己有咗，到第二日佢先講畀我聽。」他回想當刻感動到流下男兒淚，心情非常複雜︰「確實好夢寐以求又意想不到，已經將期待放到最低，但突然畀咗呢份禮物，所以好開心，但現在心情又變得好忐忑。」他解釋現在只要太太有少許頭暈身㷫或者有工作要做，自己都會變得好緊張。

蕭正楠又介紹一間吃酸菜魚飯店，找回「北京的味道」，他解釋︰「未入TVB前曾經喺北京生活，當地人食嘅都係好濃味食物，返到香港食唔番，後來陸永就介入呢間店畀我，真係搵得番北京口味。呢度嘅家鄉炒米粉係翠如至愛。」