鄭伊健Ian差26歲零代溝　揭一共通點成爆紅關鍵

兩代男神鄭伊健、陳卓賢（Ian）在新片中同演一角，雖有26歲的年紀差距，但論外形全沒父子Feel，更惺惺相惜零代溝。自言「人老心不老」的伊健視後輩為學習對象，至於Ian則自爆25年前已是伊健粉絲。

57歲的鄭伊健夥拍陳卓賢（Ian）、蔡思韵（Cecilia）及許恩怡（Natalie）等合拍電影《久別重逢》，其中Ian飾演其年輕版的「蘇昇華」。日前兩位男主角接受專訪問時，伊健表示雖然跟Ian在戲中活於不同的空間，但仍然有「相見」一幕：「我哋係一個前期，一個後期，有分開同一齊拍嘅部分，最深刻嘅場口喺沙灘度，兩個唔同階段去相遇，到底有咩發生呢？嗰幕係幾感觸嘅。」

問到他可覺得Ian似自己？他就話撇除外貌，性格相似，尤其「少說話，多做事」方面：「佢性格幾似我自己早期，都係唔講嘢，只係認真做嘢，做完嘢就走，覺得佢幾得意。」談及兩人分別是兩代男神，他則覺得Ian「非男神咁簡單」，高度讚賞謂：「依家做藝人唔係只係得個殼，要有實在嘅嘢，好似音樂上、樂器、樂理等都有要求，好大挑戰，有自己一套，唔似以前我哋嗰代，佢哋好聰明，知道自己喺咩時間要做啲乜，有明確人生目標，每個人係獨立。」

問到是否慶幸早入行，伊健卻覺得各有難度，當年辛苦之處是忙到有迷失感，他說：「有時擘大眼望天花板會問自己係邊度？嗰時拍緊戲又要走去唱歌，都有聲音話我唱成咁（差），問題係分唔到身，當應接不暇時，唔係做得咁好。」

有謂跟31歲的Ian有26年的年紀差距，可覺得自己老？伊健大方謂可接受自己不再年輕：「老係慢慢嘅，人係會老係正常，我以前見到前輩會覺得自己有日都好似佢哋咁，心態調整就冇問題。（同年輕人合作有冇覺得自己後生咗？）又冇喎，本身唔Young。」又指反而在年輕一代身上學習到「活到老學到老」，他說：「以前有導師同我講，叫我記得有資歷唔代表一切，年代同所有嘢都會改變，我哋記得自己都係一個學生。」

而伊健化解跟代溝的方法是融入及了解，更直認雖身為劇組演員中最年長一位，但一樣能和年輕一輩合作愉快，正如他都有留意Ian的演唱會及歌曲，其評價是：「佢啲歌我有聽，最新推出嗰隻《鑿》，（曲風)有少少轉變，覺得佢係挑戰緊自己，佢之前啲歌就好合乎佢形象。」

問到兩人合唱由Ian一人負責曲詞編監的電影歌曲《Tides》，可覺得不及Ian高創作才華？伊健則自豪，在32年歌唱生涯中亦有創作歌，他說：「我都有首歌《奇妙旅程》，真係有收到錢嘅。」至於跟Ian可「啱Key」，他則笑謂因錄音室太細，所以要分開錄音，但錄音後有交換意見。

而Ian對於伊健的高度讚賞，他謂自己亦是伊健的粉絲：「緊係有睇，佢嘅極速傳說。（同偶像合作可有壓力？）又冇喎。」但揚言在伊健身上獲益良多，尤其要堅持做自己，他說：「覺得大眾好多評論，但其實每個人都係行自己嘅路，我覺得呢個世界係要接納做自己，同埋都要接納人哋做人哋，個心態點樣去應對一啲事情，或點去應對自己嘅成長，最後都要純粹啲，做埋自己想做嘅自己。」

至於伊健未計海外，單在港擁有四個物業，早已成為「隱世樓主」，問Ian可視買樓為目標，他卻說：「如果我有錢會請媽咪食飯，我工作就係為咗照顧身邊嘅人，佢哋開心同健康就得啦。」伊健聞言則說：「真係唔同年代有唔想法，佢未必視買樓係一價值，佢哋有另一種價值觀。（伊健係咪過過億身家？）冇咁多，依家樓市跌咗，得番幾多呀，呢啲係辛苦賺番嚟。」

鄭伊健

髮型：John Chung @ Barbieri Privata

化妝：Shuen Kong

陳卓賢

髮型：Him Ng @The Attic

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre