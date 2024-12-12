陳凱琳現身唐詩詠麵包店門外排隊　未有「特權」再惹揣測

視后唐詩詠與朋友合資在銅鑼灣開設日式麵包店，上月底開幕當日吸引了一眾圈中好友捧場，當中包括「鐵馬家族」一班兄弟姊妹，即使「二哥」馬國明因工作未能抽空現身支持，也派出老婆湯洛雯做代表，場面溫馨。近日終於見到「大哥」鄭嘉穎派出老婆陳凱琳現身，有網民見到麵包店外人頭湧湧，但陳凱琳默地在麵包店外排隊，與普通市民一樣未見享有特權。

有網民分享兩人的合照，表示：「心血來潮諗住排隊買麵包，突然見到老闆娘企喺我隔籬！跟住陳凱琳又喺我後面排隊！兩個都咁靚」。有網民分享一段影片，見到唐詩詠走到街上遞了一袋紙袋給陳凱琳，而陳凱琳一手拿着外套，一手接過紙袋。雖然唐詩詠表現親友善，但卻遭網民㧦人互動生疏和見外，似單純的老闆娘與顧客：「感覺好像都好客氣，其實顯得更不熟的感覺」、「本來也沒合作過，不熟很正常吧。來了就是給面子啦」、「好像變得好陌生咁啵，個袋又輕飄飄咁」、「很生疏的樣子」、「似拍緊戲咁」。

不過，亦有網友反駁：「人哋難得見面了，又要話人哋陌生生疏……何必呢」。同時有網民好奇為何鄭嘉穎沒去捧場反而要太太出面：「老公怎麼不去，怎麼說都是鐵馬家族，聚會也沒去，哪都不去」、「陳凱琳會做人，幾次面對媒體說她老公和鐵馬家族不和，都是她跳出來解尷尬」、「娶到陳凱琳真是三生有幸」。