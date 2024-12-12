陳健安感激容祖兒啟發　學習拒絕不再取悅世界

歌手陳健安（安仔）今日推出第4張個人專輯《PROJECT：REJECT》，以「拒絕」為主題，自言作為藝人及家中孻仔，自小習慣跟着別人步伐，不懂得說「不」，漸漸失去自我，近年學習誠實地面對自己的喜惡，跟別人坦白感受。「今次嘅課題係點樣面對『唔啱聽』或者『反對』嘅聲音，學習拒絕。以前我都係嗰種唔容易開口say NO嘅人，慢慢唔知道自己嘅喜惡，直至近年，工作或做人開始識得去選擇，亦學識話畀身邊嘅人知道，我其實唔喜歡乜嘢。對自己又好，對身邊人又好，都係好重要嘅坦白，係成長嘅階段。」以前他很想取悅世界，自小跟著哥哥或家姐的選擇去生活，直至近年他自己做音樂和生活，跟別人合作多了，體會坦白的好處。安仔說：「要多謝容祖兒，因為之前喺網上睇到一條片，佢講咗一句『唔可以』啟發咗我，要好多勇氣，呢件事埋咗喺我心入面。覺得做藝人唔容易say No，好似所有事都『好，無問題』、『我做到嘅』，但事實上唔係，慢慢無咗自己。於是我從《唔明你講乜》開始，決定全張專輯嘅主題：如何好好地say No？如何坦白地做自己？」

他跟造型師傾談，將歌曲的精髓融入服飾內，所以有鴛鴦鞋、藥水膠布手袖和貼滿封箱膠紙的褲等，他表示着了6首歌上身，包括《唔明你講乜》、《戀愛腦之死》、《我很不愛你》、《心裡尚有象牙白》、《當我們返回現世》和《我違和但我不糾正》，「但我唔會講邊度代表邊首歌，大家感受吓啦！」而唱片包裝設計，用撕開方式打開才可取得CD，寓意打破既有框框。此外，安仔又與插畫師合作，將6首歌曲的元素透過插畫滲透於專輯內。安仔與創作總監Oscar合作無間，他笑言：「Oscar對我say No多啲，有時我對一首歌有好多唔同嘅諗法，佢會幫我篩選，No呢個No嗰個，剩低最適合嘅。而我從來都無改過佢嘅歌詞，佢好明白我嘅諗法，合作愉快！」