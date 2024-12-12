網紅「泰」鬥「智」 　動靜皆宜

兩位性感網紅予人感覺一動一靜，唔知邊位更能打動你呢？（互聯網）

女人除咗喺樣貌上有美醜之分，性格上亦有動靜之分，今日會進行美色比併嘅兩位性感網紅，予人感覺一動一靜，邊一位嘅氣質更能打動你嘅心？

「動」感美人

動嘅代表係來自泰國曼谷嘅Porntaprewee Sripreserth，呢位網紅自細好動，最愛游水同踢波，而為咗保持健美身形，經常出沒健身室，喺2019年加入模特兒界之後，就更加鍾意做Gym。後來，阿妹應邀參與慈善長跑，為咗練氣，日日去跑步，久而久之又愛上長跑運動，加埋本身有樣有身材，好快吸引網友注意，仲被封為「泰國最迷人長跑好手」添！家陣阿妹除咗拍寫真，經常換上跑鞋挑戰唔同比賽，成績仲相當唔錯添！

Porntaprewee Sripreserth

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：34D-22-34

「靜」態尤物

靜嘅代表係來自智利拉斯孔德斯嘅Daniella Chavez，呢位網紅好想有機會戴上選美后冠，2015年參加智利一場選美比賽，卻意外地輸畀一位51歲美魔女！Daniella Chavez因一時氣頂，喺網絡社交帳號分享出浴裸照示威，轉眼間獲得超過1萬3千個Like，成為佢踩入網紅界嘅契機。之後阿妹頻頻喺網上派福利，被網民封為「智利最性感網紅」，仲成功登陸模特兒界，接Job接到手軟！

Daniella Chavez

出生地：智利拉斯孔德斯

身高：160cm

三圍：34DD-24-35

第1回合

鬥身材

身為長跑好手嘅Porntaprewee Sripreserth，身材弗爆，唔計心口對34D車頭燈，淨係一條蛇腰同一雙長腿，等閒之輩真係望塵莫及！至於形象較為靜態嘅Daniella Chavez，雖然身高矮一截，美腿又冇咁長，但一對34DD巨乳明顯勁好多，為呢場比併挽回唔少分數！

第2回合

鬥內涵

專影靜態寫真嘅Daniella Chavez，唔止辣照吸睛，為人仲好有內涵，鍾情閱讀之餘，更加係善心爆棚，經常捐助貧苦家庭。性格好動嘅Porntaprewee Sripreserth，鏡頭前表現得活力十足，鏡頭後又好熱心參與善舉，包括參加慈善跑、為火災居民籌款等，果真人美心善。

第3回合

鬥人氣

Porntaprewee Sripreserth嘅IG有28萬粉絲，臉書則有39萬人追蹤，以泰國網紅嚟講，成績一啲都唔失禮；但相對之下，Daniella Chavez嘅X有170萬粉絲，IG粉絲更超過1千8百萬，兩者數字確係相差甚遠！

比併結果打和

動感美人Porntaprewee Sripreserth喺身材上比起拉丁美女Daniella Chavez略勝一籌，但後者嘅人氣強得多，最緊要係兩位美女都有顆樂於助人嘅善心，宣布佢哋喺呢場比併中打和，相信冇人會有異議吧！