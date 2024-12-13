【是日通勝】

農曆十一月十三

甲辰年 丙子月 辛亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：塞穴、裁衣、安床

忌：嫁娶、動土、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

金牛座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙子座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

巨蟹座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

獅子座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

處女座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

天秤座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

人馬座：戀愛運上升，能透過小事收獲意中人好感。

山羊座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：整體運很不錯，惟獨感情生活處膠着狀態。

雙魚座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）猴 財運佳

（跌）蛇 易受騙

鼠：工作運變差，待人接物不可掉以輕心。

牛：要多為別人着想，斤斤計較有害無益。

虎：人際關係欠佳，為事業帶來負面影響。

兔：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

龍：受傷風險高，外出務必注意人身安全。

蛇：是日沖煞，提防詐騙，必須帶眼識人。

馬：心煩意亂，處理感情問題易迷失方向。

羊：追逐美好姻緣要有耐性，單身者加油！

猴：財運有進步，毋須為錢銀問題而憂心。

雞：財不可露眼，必須小心保管貴重物品。

狗：受壓力與疲勞煎熬，身體健康出問題。

豬：感情關係出現暗湧，提防小三搞破壞。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：羊

生肖屬羊的朋友於蛇年，運程相對其他生肖，不算太理想，因為沒有吉星幫助，還有4粒凶星。小白羊沒有吉星助旺，其起跑線自然落後於人，所以必認清楚凶星，如何解決，免於阻礙新一年的發展。

地喪凶星，代表不應去殯儀館，或有關殯葬之儀式，避免引致生病。如果是直繫親屬，只要是戴孝之人，此凶星不會有影響。若然非去不可，則帶備百解即可。

大煞凶星，乙巳年之天干乙入墓於未，羊的地支為未，是乙木之墓庫。形象就是，乙木所造成的羊圈，把羊角卡住難以活動。事業發展空間不足，今年宜保守為主。

豹尾凶星，主損牲畜而造成之破財，古人或農村的家庭會養牲畜的，此凶星會影響屬羊的家庭，其牲畜被猛獸吃去，或因為病死而導致破財，現今香港已經沒有人養牲畜的情況下，可以不理此凶星。

飛廉凶星，廉貞土燥，生痱滋暗瘡，皮膚濕疹，多為廉貞火燥引起。火鍋燥熱食物盡量少食，廚房火熱，抽氣時間多一些，盡可能把廚房火熱之氣抽出屋外。飛廉多因心煩火燥造成口舌問題，說話慢些，圓滑一些，為最佳化解方法。