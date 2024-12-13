岑麗香拍劇埋尾「復工」湊仔　老公耐性被磨滅

藝人岑麗香主演的劇集已拍至尾聲，她指由初初不習慣及擔心講錯對白，到踩足12小時拍攝都樂在其中，可謂愈做愈順。不過，她大爆這段日子專責湊仔的老公，耐性跟劇集一樣「開始埋尾」，所以她完成劇集後就要回家「復工」！

藝人岑麗香（香香）、陳家樂、栢天男及盧頌恩，早前為HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》開工，時隔4年再次拍劇，當日拍了12小時的香香大呼過足戲癮，但坦言最初有點緊張：「記得嗰日開鏡，因為好耐冇拍，好緊張要講啱對白，其實只係講句『大哥』我都講咗『大家』，哈哈！」她笑言多拍幾組後才開始找回以往的感覺和狀態，又指拍劇對白及場數多，拍攝前花了很多時間做功課，問到會否食很多NG？她笑說：「你要問其他人啦，我唔想透露，哈哈！」

陳家樂撩衛詩雅開戲

重投劇組的香香，坦言最難適應是家庭時間分配：「做女嗰陣只係融入角色去做，返到屋企就休息，依家返到去依然係阿媽嘅角色，小朋友唔會明白工作壓力係乜。」又感恩老公在她拍劇期間給予支持，全力照顧小朋友：「佢話既然你應承咗拍，就要盡力做到最好，屋企嘢交畀我！（老公無限量支持，可以繼續接戲拍？）我哋都埋尾，見到佢嘅耐性都開始埋尾，哈哈！」

至於近年主力拍電影的家樂，笑指拍劇因製作上較趕急，時間上要捉得較緊，所以需要更強的自我管理能力。提到好友衛詩雅憑電影《破．地獄》封亞太影后，他透露有傳短訊道賀：「我媽咪都戥佢開心，即刻叫我恭喜佢，之後會約埋陳茂賢導演一齊食飯慶祝，其實由上畫已經開始約，但期間大家都忙。（順利傾開《不日成婚3》？）有咁嘅諗法，趁住導演依家有啲牙力，即刻叫老闆開套3，哈哈！」