帝港酒店集團Royal Delights (R+)喜迎金蛇　呈獻多款賀年糕點共慶新春

【特約報道】農曆乙巳年，金蛇獻瑞，帝港酒店集團 Royal Delights (R+) 於新春喜慶日子為您呈獻多款賀年糕點禮盒，包括帝港四喜臨門年糕禮盒，讓您一次過品嚐四款賀年糕點；並以深受大家喜愛的瑤柱臘味蘿蔔糕及至尊蔗糖紅年糕組合成萬事如意年糕禮盒。新年當然少不了臘腸及花菇，今年特別推出全新賀年禮盒，以瑤柱臘味蘿蔔糕分別搭配特級鴛鴦臘腸或天白花菇，送禮自奉皆宜。各款禮盒均以喜慶亮麗的禮盒盛載，並選用FSC環保紙材製造，質地耐用，享用糕點後更可當作首飾盒或儲物盒循環再用，大方得體之餘又可為環保出一分力！於2025年1月18日前於帝都、帝京、帝景及帝逸酒店購買更可享低至88折獨家折扣優惠。

新春品嚐年糕寓意步步高陞，學業或事業皆穩步上揚。帝港四喜臨門年糕禮盒屬人氣之選，一盒有齊四款必食糕點：瑤柱臘味蘿蔔糕、盆滿缽滿芋頭糕、至尊蔗糖紅年糕及金銀滿屋馬蹄糕。盆滿缽滿芋頭糕以香軟粉糯的芋頭切粒後配上油腴甘香的臘味粒精製而成，甘香惹味。金銀滿屋馬蹄糕清新爽甜，口感豐富，呈金黃色意頭十足。

瑤柱臘味蘿蔔糕及至尊蔗糖紅年糕一向是最受歡迎的糕點，今年組成萬事如意年糕禮盒，寓意事事順利；瑤柱臘味蘿蔔糕選用碩大白蘿蔔配上矜貴瑤柱及鹹香臘味炮製，無論煎或蒸都能嚐到絲絲清甜的蘿蔔，齒頰留香；至尊蔗糖紅年糕秉承傳統年糕製法，糕身軟滑細膩，清甜可口。

除了一系列的禮盒外，另有多款賀年糕點作選擇，為響應環保，多款糕點只有環保裝（不連禮盒），除了瑤柱臘味蘿蔔糕、桂圓金箔棗皇糕、富貴椰汁白年糕及至尊蔗糖紅年糕外；今年更帶來全新玫瑰藜麥雲豆糕，為新春添上甜蜜窩心暖意！

玫瑰藜麥雲豆糕（素）（新口味）

為了迎合素食人士的喜好，今年以「料理界紅寶石」藜麥為主角，配以雲豆及玫瑰，創作全新口味的素糕。糕身軟糯，甜而不膩，配上粒粒口感的藜麥及雲豆，充滿口感，令人吃不停口。

桂圓金箔棗皇糕

紅棗素來被視為養生佳品，大廚以此入饌，特別為一眾女士創製的賀年糕點。精選碩大飽滿、棗味濃郁的新疆天山雪棗，炮製成上層及底層的香甜紅棗糕，兩層之間加入桂圓椰汁糕，帶來清甜不膩的味道，令層次及口感更為豐富，面層綴上金箔，添上矜貴感覺之餘，同迎金蛇。

最後訂購日期│21.01.2025

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