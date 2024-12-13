黎美言今年狂考牌努力上進　憂病母肝癌復發

2024臨近尾聲，藝人黎美言（Winkie）給自己今年一個小總結，她在社交平台分享這一年來，多方位進修讀書，考了很多個牌，自我增值，包括有伸展及運動治療師、健康管理師認證、恒生大學頒發可攜式光療師證書（了解細胞修復）、正向心理學導師課程、保險理財及投資策劃顧問、Online Marketing 數據培訓課程：「今年讀咗好多書，考咗好多試，真係堅毅嘅，好辛苦，但係值得嘅。」自言已37歲，讀書是為踏入40歲前送給自己的禮物，永遠保持歸零學習的心態，一直向前進，Winkie一直抱有目標和夢想，永不停步，從不理會身邊的阻撓聲音，只會望着標桿向前跑。

她又提到今年過得不容易：「年頭開始我最愛嘅寶貝狗狗女兒生病，佢已經14歲，關節非常唔好，飲食及行動都需要長時間悉心照顧；媽媽今年患上肝cancer一期，雖然第一次手術已經成功，但仍然有番發機會，需要keep住覆診。」至於她經營的Fitness公司，經歷移民潮客戶流失，生意額重創等，面對重重難關，Winkie沒有灰心，一直保持正面心態，因為她知道每個人在社會都過得不容易，感恩自己行得走得及有飯吃。